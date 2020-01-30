وزير مصري يكشف حقيقة فرض غرامة على أب أنقذ ابنته من موت محتم

دبي - بواسطة محمد فارس © facebook وزير النقل المصريوزير مصري يكشف حقيقة فرض غرامة على أب أنقذ ابنته من موت محتم

نفى وزير النقل المصري كامل الوزير، ما تردد بشأن فرض 50 جنيها غرامة على الأب الذي أنقذ ابنته من أسفل عجلات القطار بالإسماعيلية.

وقال الوزير في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، الأب عبر من المكان غير المخصص لعبور المشاة.

وقالت وزارة النقل المصرية في بيان لها، بشأن الفيديو المتداول في وسائل الإعلام المختلفة، أنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات الواقعة تبين أن المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية والذي توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1.

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وتابعت الوزارة: "بدلا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف 1 للوصول إلى رصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام المواطن بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم 2 مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب القطارات".

ونوهت بأنه أثناء عبوره بين فواصل عربات قطار البضائع وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع فقام الأب بالنزول لمساعدة ابنته للصعود إلى الرصيف وتصادف ذلك مع تحرك قطار البضائع.

المصدر: اليوم السابع