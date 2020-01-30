عاجل.. الرئيس الفلسطيني يرفض استقبال مكالمة ترامب

قالت مصادر فلسطينية، مساء اليوم، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض استقبال مكالمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أنه رفض أيضا استلام رسالة الرئيس الأمريكي.
ومساء أمس الثلاثاء، كشف "ترامب"، النقاب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، التي تنص على أن "القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل"، ودعت خطة ترامب، إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل، وإنشاء "صندوق تعويضات سخية".
وتضمنت الخطة "ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية"، ولقيت الخطة تأييدا إسرائيليا، حيث قال نتنياهو، إنها "اختراق تاريخي"، فيما وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"الهراء"، وتعهد بمقاومتها.
وذكرت المصادر، أن الرئيس الفلسطيني، نقل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عبر وزير هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، قائلا فيها "نحن أيضا في حل من اتفاقيات أوسلو"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.
وقال الرئيس محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني، مؤكدا في كلمته خلال اجتماع القيادة الطارئ في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي خطة السلام الأمريكية، أن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة.
وأضاف "عباس"، أن مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما، وقال: "سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل"، وأكد الرئيس الفلسطيني، أن استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس الشرقية.
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