جونسون: لا خطة مثالية في الشرق الأوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © Okaz قدمت بواسطة قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الأربعاء) «لا توجد خطة مثالية للسلام في الشرق الأوسط»، لكنه أشار إلى أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «تتميز بحل الدولتين، ويجب أن يدرسها الزعماء الفلسطينيون»، مشدداً خلال حديثه أمام البرلمان البريطاني أمس على أن «هذه الخطة تتميز بحل الدولتين، إنها تقوم على الدولتين، تضمن أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل والشعب الفلسطيني».

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