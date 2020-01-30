رئيس البرلمان اللبناني: إنقاذ البلد من أزماته ليس مستحيلا

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رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن عملية إنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يشهدها، ليست مستحيلة، شريطة المُضي قدما في الإصلاحات والابتعاد عن النزاعات والاضطرابات السياسية.

وأكد بري خلال لقائه، الأربعاء، بعدد من أعضاء المجلس النيابي- ضرورة إعادة الاعتبار إلى القانون الذي يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على كرامتهم.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 31 قتيلا وأكثر من ألف مصاب أعلنت السلطات التركية الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد الجمعة إلى 31 قتيلا على الأقل. وارتفع عدد المصابين إلى 1607 أشخاص، ويواصل رجال الإنقاذ صباح الأحد البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في وسط مدينة إلازيغ. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات مساء الجمعة في محافظة إلازيغ شرق تلاكيا. France 24

فيروس كورونا في الصين: 54 حالة وفاة وأكثر من ألف مصاب والولايات المتحدة تجلي رعاياها من البلاد ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين إلى 54 بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة، ليصل عدد المصابين على مستوى البلاد إلى 1610. وأعلنت الولايات المتحدة الأحد تنظيمها رحلة جوية لإجلاء موظفيا الدبلوماسيين وغيرهم من رعاياها الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء كورونا. France 24

لبنان: المئات من المتظاهرين في شوارع بيروت مع مرور مئة يوم على بدء الاحتجاجات خرج المئات من اللبنانيين السبت للتظاهر في العاصمة بيروت رفضا للحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب، معتبرين أنها لا تلبي المطالب التي يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية قبل مئة يوم. وهتف المتظاهرون "ثورة.. ثورة" وحملوا لافتات كتب عليها "لا ثقة" بالحكومة. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان لبنان: البرلمان يقر موزانة 2020 في خضم أزمة اقتصادية واحتجاجات شعبية France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال «بعد إقرار الموازنة العامة سيستكمل الإطار المؤسسي للدولة مساره عبر مثول الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب لنيل الثقة، مشددا على حرص وجدية وتعاون المجلس النيابي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تحقق مصلحة لبنان ومواطنيه، وممارسة البرلمان دوره في التشريع والرقابة والمساءلة».

وأضاف «الحكومة سيكون أمامها فرصة من 3 إلى 4 شهور بعد نيلها الثقة، شرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات، خاصة وأن لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية وإنما من خلال الحفاظ على المؤسسات».