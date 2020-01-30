شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب وأمطار فى السعودية وبارد فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى ، اليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من السعودية، ومعتدلاً بوجه عام فى البحرين ولكنه بارد نسبياً هذه الليلة، أما فى الإمارات فسيكون صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين، اليوم الخميس، سيكون معتدلاً بوجه عام ولكنه بارد نسبياً هذه الليلة.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة احياناً خلال النهار، ولكنها جنوبية إلى جنوبية غربية من 7 إلى 12 عقدة في البداية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 اقدام في عرض البحر.

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درجة الحرارة: العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 35%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس، صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح : غربية - شماليـة غربيـة / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والمد الثاني عند الساعة 05:11 والجزر الأول عند الساعة 10:02 والجزر الثاني عند الساعة 22:27 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 المد الثاني عند 01:08 والجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:57.