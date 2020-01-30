شكرا لقرائتكم خبر عن جد من الإمارات يهدى حفيدته سيارة فاز بها فى جائزة من "دبى للتسوّق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى أحد الفائزين بسيارة ، فى سحوبات إحدى شركات السيارات الشهيرة، والتي تشهدها الدورة الـ 25 لمهرجان دبى للتسوّق، الجائزة لحفيدته التى تعانى من وضع صحى لم يكشف عنه.

ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتىي عن الجد الفائز قوله : "حصلت على عدة تذاكر لسحوبات سيارات (..) عندما كنت أبدل زيت سيارتى فى محطة البترول، لكننى لم أسجلها باسمى ولكن بأسماء أحفادى، لكننى كنت على يقين بأننى لو كنت من أصحاب الحظ السعيد فستكون الجائزة من نصيب حفيدتى الغالية فاطمة".

وأضاف: "أنا لا أميز فى التعامل بين أحفادى، فأنا أحبهم جميعاً بنفس القدر، لكن فاطمة لها مكانة خاصة فى قلبى كونها فى وضع صحى خاص حالياً، ودعوت الله كثيرا ليفوز بها أحد أحفادى، ولم يخيب الله ظنّى، وقد فازت فاطمة، لذا فهى تستحق هذه الجائزة".

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واختتم قائلاً: "لقد تلقيت اتصالاً من القائمين على سحوبات مهرجان دبى للتسوق، وعلمت بأن الحظ قد حالف حفيدت، فسارعت بإخبار ابنى بهذا الخبر السعيد وقررنا بيع السيارة وادخارثمنها لتأمين مستقبل فاطمة".

يذكر أن المطربين ماجد المهندس وراشد الماجد، سيحيا حفلا غنائيا فى ختام فعاليات مهرجان دبى للتسوق، والذى يقام اليوم الخميس ، ومن المقرر أن يقدم المهندس عدد كبير من أغنياته الخليجية المتنوعة منها، تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا، فيما يقدم راشد الماجد عدد من أغنياته منها، وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل.

وأحيا المطرب ماجد المهندس مؤخرا، حفلا غنائيا كان بمثابة احتفال بمسيرته الفنية فى السعودية، حيث حمل الحفل اسم "ليلة البرنس"، والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وقدم خلاله عددًا من أغنياته الخليجية، فيما أبدع بأغنية "اكدب عليك" التى تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.