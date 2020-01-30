شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية يستقبل وزير الشؤون الخارجية البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الحكومة المغربية ،سعد الدين العثماني، مساء أمس الأربعاء، بالرباط، أغسطوسانتوس سيلفا وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتحضير للدورة القادمة من الاجتماع عالي المستوى المغربي البرتغالي، المزمع عقدها خلال الشهور القليلة القادمة.

وخلال مباحثاتهما، نوه الجانبان بمستوى علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين، والإيجابية التي تميز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذا مستوى التشاور السياسي القائم بين الرباط ولشبونة.

وأعرب الجانبان عن الرغبة المشتركة في تكثيف التعاون الثنائي وتوسيع دائرته لمجالات حيوية جديدة، حيث سيشكل الاجتماع المغربي البرتغالي عالي المستوى المقبل مناسبة للتركيز على مجالات ذات أهمية خاصة، مثل التعاون في المجال الطاقي، اعتبارا للتحديات الاستراتيجية المشتركة للبلدين في هذا المجال وانخراطهما في تطوير مصادر الطاقات المتجددة وتعزيز حصتها في الإنتاج الوطني.

كما تناولت المباحثات في هذا الإطار سبل تعزيز التعاون بين البلدين بخصوص ملف الهجرة وتوفير آليات جديدة لتنظيم وتشجيع الهجرة المنظمة، بالموازاة مع التعاون القائم في مجال معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

Advertisements

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف وتعزيز الجسور بين المستثمرين الاقتصاديين في البلدين وإعطاء دفعة جديدة لمنتدى الأعمال البرتغالي المغربي، من أجل الاستثمار الأمثل لفرص الشراكة الواعدة

وعلى الصعيد الدولي، نوه المسؤول البرتغالي بمبادرات المملكة المغربية إقليميا ودوليا من أجل المساهمة في توفير ظروف الاستقرار والأمن والسلام، حيث أكد على أهمية المغرب كشريك للبرتغال في المنطقة وعنصر أساسي على الساحة الإفريقية، التي تعد إحدى أولويات السياسة الخارجية البرتغالية والاتحاد الأوروبي عامة.

كما تطرق اللقاء إلى مجموعة من قضايا الساعة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء سفير البرتغال بالرباط وأعضاء الوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية البرتغالي.