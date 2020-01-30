عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويوتا تعلق إنتاجها بالصين حتى 9 فبراير بسبب كورونا

الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أوقفت شركة تويوتا موتور إنتاجها فى الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، حيث تتصارع الشركات العالمية مع فيروس كورونا الذى أعاد إلى الأذهان مرض "سارس" والذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصًا و يهدد سوق النمو الرئيسية.



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تعد ووهان، الذى انتشر بها فيروس كورونا الذى أصاب حوالي 6000 شخص، مركزًا للتصنيع والشحن والأعمال.

فتعمل شركة "آبل" مع مورديها في المدينة للتخفيف من أي خسارة في الإنتاج، ولكن التأثير خارج المنطقة أقل وضوحًا، وهو ما صرح به الرئيس التنفيذي تيم كوك أمس، وأعلنت شركة تويوتا يوم الأربعاء أنها ستعلق عملياتها فى مصانعها في الصين، حتى 9 فبراير.

جاءت هذه القرارات بعد انتشار الفيروس فى الصين، وخارجها على الرغم من القيود المفروضة على السفر والجهود العالمية الأخرى لاحتواء المرض، حيث قامت شركات طيران بتعليق الرحلات الجوية والسلاسل بما في ذلك (MCD) و kfc، فيما طلبت شركات كبرى من موظفيها أن يعملوا من المنازل، حرصا على صحتهم.