شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية السودانية: توقيف متهمين بقتل مواطنتين فى بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية السودانية، إن القنصلية العامة للسودان في بنغازي (شرق ليبيا) تلقت تأكيدات من الجهات الليبية المختصة بتوصلها إلى الجانيين المتهمين بقتل مواطنتين سودانيتين، في بنغازي مؤخرا.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية ، في بيان، أن السلطات الليبية المعنية أفادت بأن التحري جار مع المتهمين، وأنهما أقرا بارتكابهما للجريمة، وسيتم تقديمهما للعدالة، لافتة إلى أن القنصلية السودانية ببنغازي ستتابع مجريات المحاكمة.