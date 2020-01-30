عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة جوجل تدفع 6.5 مليون دولار للهاكرز

الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة جوجل أنها دفعت 6.5 مليون دولار على شكل مكافآت للهاكرز خلال عام 2019 وذلك للحفاظ على أمان الإنترنت، كجزء من برامج مكافآت الثغرات الأمنية (VRP)، حيث تم دفع أموال للهاكرز مقابل العثور على ثغرات أمنية وأخطاء في منتجات جوجل التي تشمل متصفح كروم ونظام أندرويد للحفاظ على أمان المستخدمين.



وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت جوجل في منشور على مدونتها الرسمية :"منذ عام 2010، قمنا بتوسيع برنامجنا للمكافآت لتغطية مجالات منتجات جوجل الإضافية، بما في ذلك كروم و أندرويد مؤخراً، ولقد وسعنا أيضًا البرنامج لتغطية تطبيقات الطرف الثالث الشائعة على جوجل بلاي، مما يساعد على تحديد نقاط الضعف لمطوري التطبيقات المتأثرين والكشف عنها، ومنذ ذلك الحين دفعنا أكثر من 21 مليون دولار على شكل مكافآت ".

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كما زعمت جوجل أيضًا أن باحثيها تبرعوا بأعلى مبلغ على الإطلاق، إذ وصل مقدار تبرعهم إلى 500،000 دولار للجمعيات الخيرية، وبالنسبة إلى المكافآت، قالت جوجل إنها زادت الحد الأقصى لمبلغ المكافأة الأساسية من 5000 دولار إلى 15000 دولار لـكروم، بينما يبلغ الحد الأقصى للمكافأة تقارير عالية الجودة من 15000 دولار إلى 30،000 دولار.

وأضافت الشركة أن المكافأة الإضافية الممنوحة للأخطاء التي عثرت عليها أجهزة fuzzer التي تعمل ضمن برنامج Chrome Fuzzer تتضاعف أيضًا إلى 1000 دولار، وبالنسبة لنظام Android Security Rewards ، تقدم جوجل الآن مليون دولار أمريكي لتنفيذ سلسلة كاملة من التعليمات البرمجية عن بُعد يتم استغلالها.

وكشفت جوجل أيضًا عن مكافآت إضافية لأولئك الذين يمكنهم "اختراق" أو الإشارة إلى العيوب في إصدارات أندرويد، أيضًا، كجزء من برنامج جوجل Play Security Reward ، يمكن للخبراء الآن الإبلاغ عن مشكلة أمنية في أي تطبيق به أكثر من 100 مليون عملية تثبيت.