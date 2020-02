دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady Edelkrone تطلق JibONE جيمي جيب صغير الحجم بتحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي

اطلقت شركة Edelkrone منتج جديد يسمى JibONE وهو عبارة عن رافعة ” جيب ” صغيرة الحجم وخفيفة الوزن يمكن التحكم فيها من خلال تطبيق عبر الهاتف الذكي، هذا الجيمي جيب يدعم الكاميرات التي يصل وزنها إلى 5 كجم وبطول لا يتجاوز 50 سم، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة… © القيادي Edelkrone تطلق JibONE جيمي جيب صغير الحجم بتحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي

* ميزات Edelkrone JibONE

إن هذا الجيب الصغير مصنوع من الألمنيوم المُصنّع باستخدام الحاسب الآلي ويصل حجمه

الى مقاس 61 × 17 × 15 سم فقط عند تقكيكه، في الواقع يمكن وضعه في حقيبة ظهر

وهو سهل الاستخدام جدًا إذا كنت تريد السفر والترحال.

فيما يتعلق بالوزن يزن Edelkrone JibONE فقط 5.5 كجم مع وزن مضاد 1 كجم،

مثل اي جيب اخر، تحتاج إلى وضع ثقل موازن في الجزء الخلفي من الجيب لموازنة الكاميرا،

يأتي مزودًا بأربعة أثقال 1 كجم بحيث يمكنك تحقيق التوازن بين الجيب والكاميرا التي يصل

وزنها إلى 5.5 كجم. شاهد ايضاً | سلايدر SliderPLUS من Edelkrone الاكثر ذكاءً في العالم

عند تمديد JibONE بالكامل فإنه يوفر لك مسافة 50 سم التي قد تبدو قصيرة نوعا ما،

لكنها في الحقيقة يجب أن تكون كافيًة لمعظم حالات التصوير اليومية.

لا يمكنك استخدام JibONE بدون حامل ثلاثي القوائم، في الجزء السفلي من الجيب

يوجد منفذ تثبيت 3/8 ″ -16 بحيث يمكنك إرفاقه بأي حامل ثلاثي القوائم،

أيضا هناك آلية قفل لقفله عندما تحتاج إلى تحريكه أو تغيير المشهد الذي تصوره.

عندما تقوم بتثبيت JibONE على حامل ثلاثي القوائم يمكنك القيام بحركات رأسية

وحركات افقية، أيضًا هناك آلية إمالة مدمجة تسمح لك بوضع الذراع في زاوية تصل

إلى 22.5 درجة للحصول على نوع قطري من اللقطات. * تطبيق Edelkrone JibONE

يتم تشغيل الجيب باليد أو عبر التطبيق، ولكن نقطة البيع الحقيقية لـ Edelkrone JibONE

هبي القدرة على التحكم في الحركة عن بعد، يمكنك تشغيل jib عبر بطاريتي Canon LP-E6

أو بطاريتين من طراز NP-F.

تباع البطاريات وأقواس البطارية بشكل منفصل، وقت التشغيل المتوقع مع بطاريتين كانون

يصل الى ساعتين، أيضا يمكنك توصيله بطاقة AC أو بطارية V-Mount / Gold Mount

عبر موصل 2.1 مم.

يمكنك التحكم في JibONE من خلال تطبيق Edelkrone المتوافق مع اندرويد و iOS،

بمجرد توصيله بهاتفك الذكي عبر بلوتوث يمكنك برمجة اللقطات وتكرارها كما تريد،

يمكن أن يكون هذا الإعداد مفيدًا للحصول على لقطات لمشاريع VFX أو عند تصوير المقابلات،

يمكنك أيضًا توصيل الكاميرا باستخدام كبل 2.5 ملم لتصوير التايم لابس.

من خلال إضافة Edelkrone HeadONE / HeadPLUS في نهاية الذراع

يمكنك إطلاق القوة الكاملة لهذا النظام، في الواقع من خلال تطبيق واحد يمكنك التحكم

وتكرار لقطة أثناء تحريك او إمالة الكاميرا في نفس الوقت.

أيضًا عند الجمع بين هذا اليجيب و HeadPLUS يمكنك الوصول إلى أوضاع التصوير

المختلفة داخل التطبيق بما في ذلك لقطات تتبع الأهداف وتبديل الهدف المباشر ووضع التسلسل. * سعر وتوافر Edelkrone JibONE

يتوفر Edelkrone JibONE الآن بسعر 1,000$ دولار امريكي، اي ما يعادل:

3,670 درهم اماراتي / 3,750 ريال سعودي / 305 دينار كويتي / 3,640 ريال قطري

/ 15,795 جنيه مصري، ويمكنك شرائه من موقع Edelkrone.

