مركز المصالحة: الجيش السورى يحرر 27 منطقة سكنية فى إدلب من قبضة الإرهابيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أمس الأربعاء، أن 27 منطقة سكنية في المناطق المحررة من منطقة خفض التصعيد بإدلب، أصبحت تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية.
وقال رئيس المركز خلال مؤتمر صحفي: "حتى الآن، ضمت القوات الحكومية 27 منطقة سكنية لسيطرتها، بالمناطق المحررة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، التي يتم بذل أقصى الجهود لإعادة الحياة الطبيعية لسكانها في أقرب وقت ممكن".
وأشار المتحدث إلى أن هناك من 30 إلى 50 ألف من السكان الذين فروا سابقاً جراء طغيان الإرهابيين، مستعدون للعودة إلى الأراضي التي أعادت السيطرة عليها حكومة الجمهورية العربية السورية.
هذا وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق من أمس الأربعاء، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان.
وكان الجيش السوري قد استأنف عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد منذ أسبوع تمكن فيها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات استراتيجية أهمها معرة النعمان ووادي الضيف.
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