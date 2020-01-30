شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية: التحول الرقمى ضرورة لتسهل الحياة على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس الحكومة المغربية ، الدكتور سعد الدين العثماني، بالدور الذي تمثله الجائزة الوطنية للإدارة الالكترونية "امتياز" بمساهمتها في تشجيع الخدمات الإدارية الإلكترونية المتميزة بمختلف الإدارات العمومية.

وقال رئيس الحكومة، بمناسبة تتويج الفائزين بالدورة الـ13 للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2019" في حفل أقيم أمس الأربعاء ، بمدينة بسلا، إن هذه الجائزة "أصبحت مناسبة سنوية يتم خلالها تشجيع وتحفيز الإدارات العمومية على المجهودات التي تبذلها للرقي بمستوى الخدمات الإدارية للمواطنين والمشروعات على حد سواء، عن طريق استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، انسجاما مع استراتيجية الحكومة في مجال الإدارة الإلكترونية".

وأبرز رئيس الحكومة أهمية الخدمات الإلكترونية في تسهيل دخول شريحة واسعة من المتعاملين بالخدمات الإدارية بشكل فعال وفي كل وقت وحين، ومساهمتها في ضمان الشفافية في الإدارة ومحاربة كل أنواع الفساد.

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واعتبر رئيس الحكومة أن تتويج عدد من الإدارات اعتراف وتشجيع للنجاح الذي حققته في تطوير خدماتها، متمنيًا اتساع دائرة الإدارات للدخول في هذا المجال لأنه يسهل الحياة على المواطن وعلى الشركات، والعمل على ترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية، لما لهذا من انعكاس إيجابي على النمو الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.