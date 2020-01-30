الفلسطينيون يلتحمون لتقويض «صفقة القرن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

أجمعت المواقف العربية على التمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بحل الدولتين، بما يتوافق مع الشرعية الدولية، في حين طالبت مواقف دولية بالنظر إلى «صفقة القرن» الأمريكية على أساس أنها «فرصة» يجب استغلالها، بينما هب الفلسطينيون في فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأراضي 1948) لإسقاط «الصفقة»، وانطلقت تظاهرات عدة تزامنت مع إضراب شامل، تنعى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث واجهها الاحتلال بالقمع وأصاب العشرات، وأغلق المسجد الأقصى المبارك، وواجه مسيرة هدفت لحماية غور الأردن بالنار، في حين قالت السلطة الفلسطينية إن موقف الفلسطينيين موحد لإسقاط وتقويض الخطة الأمريكية.

وأعلنت الجامعة العربية، أنها تعكف على دراسة الرؤية الأمريكية للسلام، بشكل مدقق، وأوضحت، أن القراءة الأولى لخطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الأفكار المطروحة، في حين أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن أساس حل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأكد البرلمان العربي أن مضمون الخطة الأمريكية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية لا يتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

وأكدت فرنسا، ضرورة تطبيق حل الدولتين في الشرق الأوسط بما يتماشى مع القانون الدولي، وقالت بريطانيا إنه «لا توجد خطة سلام مثالية لكن هذه الخطة تتميز بحل الدولتين»، في حين قال الاتحاد الأوروبي، إن مقترحات ترامب بإقامة دولة فلسطينية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط فرصة لاستئناف المحادثات للتوصل إلى «حل قابل للتنفيذ».

وبينما أعلنت الأردن رفض أي تسوية ضد الفلسطينيين، دعا وزير الحرب «الإسرائيلي» نفتالي بينت إلى بسط «السيادة الإسرائيلية»على ما يقرب من ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، في وقت أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران راين هوك أن من حق الفلسطينيين رفض خطة السلام الأمريكية، ولكن ذلك ليس في مصلحتهم.