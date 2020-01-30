شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 132 وفاة و5974 إصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين،أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن «فيروس كورونا المستجد» إلى 132 شخصاً وتسجيل 5974 حالة إصابة مؤكدة في 31 منطقة ومقاطعة في مختلف أنحاء البلاد.وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 132 شخصاً منذ ظهور وتفشي الفيروس .ورصدت وزارة المالية 4.4 مليار يوان ( 640 مليون دولار) لدعم جهود مكافحة الفيروس في جميع أرجاء البلاد.



إجراءات صارمة



وطالب وزير الأمن العام الصيني،تشاو كه تشي،في تصريح صحفي باتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الأحياء البرية وكذلك عدد من الأنشطة غير القانونية، لضمان انتصار الدولة في معركتها ضد تفشي فيروس كورونا المستجد. ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.

وأجلت الولايات المتحدة واليابان أمس الأربعاء 400 من رعاياهما من ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد في وسط الصين، حيث تخطى عدد الإصابات بوباء سارس قبل حوالى عشرين عاماً، والذي طاول 5327 شخصاً في 2002 و2003 وأدى إلى وفاة 774 شخصاً في العالم بينهم 349 في البر الصيني.

وعزلت السلطات الصينية مدينة ووهان ومقاطعة هوبي بكاملها تقريباً عن باقي الصين على أمل احتواء الوباء. ويشمل هذا الطوق الصحي 56 مليون نسمة وآلاف الأجانب.

وأعلنت باريس أن طائرة ستحط اليوم الخميس في ووهان لإعادة أول دفعة من الرعايا الفرنسيين «الجمعة على الأرجح»، وقالت وزيرة الصحة أنييس بوزين أن العائدين سيخضعون للحجر الصحي 14 يوماً لدى عودتهم.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن طائرة فرنسية ثانية ستقلع «لاحقاً خلال الأسبوع».

وتعد كوريا الجنوبية لعملية إجلاء رعاياها، فيما تقول دول أخرى إنها تدرس مثل هذه العمليات، وبينها كندا وأستراليا التي تعتزم وضع مواطنيها العائدين في الحجر الصحي في جزيرة كريسماس وهي جزيرة نائية في المحيط الهندي تعرف بإيوائها لطالبي اللجوء. وقالت ماليزيا إنها تجري محادثات مع الصين لإجلاء 78 من رعاياها من ووهان.



خبراء دوليون



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أول أمس الثلاثاء إرسال خبراء دوليين «بأسرع وقت ممكن» إلى الصين لتقاسم المعلومات حول الفيروس وتقديم «رد عالمي» لمواجهته. ودعت الولايات المتحدة الصين إلى «المزيد من التعاون والشفافية». وكان النظام الصيني اتهم في 2002 بإخفاء ظهور وباء سارس. وقال مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق الرحلات الجوية إلى الصين في إجراء قوي للسيطرة على انتشار المرض. وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس آذر «يجب أن تكون كل الخيارات مطروحة للتعامل مع انتشار المرض المعدي بما في ذلك قيود السفر».

وحرصاً منها على احتواء انتشار الوباء، أوصت الصين مواطنيها ب«تأجيل» رحلاتهم «غير الضرورية» خارج حدودها، بعدما علقت الرحلات الجماعية. وفي كلّ أرجاء الصين، توقّف نحو ألفي قطار تصل المحافظات ببعضها عن العمل منذ الجمعة، ويُفترض أن تبقى تلك الخطوط معلقة حتى 8 أو 9 فبراير/‏‏‏‏شباط. وتزايد الهلع في المدن الصينية الكبرى، حيث يبقى السكان في بيوتهم، ولا يرتادون المراكز التجارية ودور السينما والمطاعم.



إرجاء موعد الدراسة



وقررت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية (وهي أصلاً سبعة أيام) ثلاثة أيام إضافية حتى الثاني من فبراير، لتأخير عودة مئات الملايين من العمال إلى المدن وخفض مخاطر انتشار المرض، كما أُرجئ موعد بدء الفصل الدراسي الجديد في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمّى.

فيما عززت دول عدة تدابير الوقاية.

وأعلنت هونج كونج أنها خفّضت إلى النصف الرحلات الآتية من الصين القارية وأغلقت ستّ نقاط عبور من أصل 14 على حدودها، فيما نصحت عدة دول منها ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة رعاياها بعدم التوجه إلى الصين.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أمس الأربعاء التعليق الفوري لجميع رحلاتها إلى البر الصيني، بعدما أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية الثلاثاء خفضاً كبيراً في عدد رحلاتها إلى الصين نتيجة تراجع عدد الركاب، وهو إجراء اعتمدته «إير كندا» أيضاً.

وقد يبلغ انتشار فيروس كورونا ذروته «خلال أسبوع أو عشرة أيّام» قبل أن ينحسر، وفق ما أعلن العالم الصيني جونغ نانشان لوكالة الأنباء الرسميّة.وأعلن جونغ أن «معدل الوفيات (بفيروس كورونا المستجد) يواصل الانخفاض» لجهود العاملين في القطاع الطبي ورغم عدم وجود أي لقاح حتى الآن. واعتبر جينغ غوانغ كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن «فيروس كورونا المستجد أكثر خداعاً بالمقارنة مع السارس». واعتبر أن الوضع سيتحسن مع ارتفاع درجات الحرارة التي «لا تشكل مناخاً مؤاتياً لنمو الأمراض التنفسية المعدية».(وكالات)

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إصابة سودانيين عائدين من الصين بـ «كورونا»



الخرطوم-بيروت- القاهرة:”الخليج 365”

أعلنت السلطات ​السودانية، أمس الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين اثنين عائدَين من ​الصين​، بفيروس كورونا​ المستجد، وأكد لبنان أنه لن يسمح بدخول القادمين من الصين إلا عبر دولة ثالثة..

وقال وزير الصحة السوداني،أكرم التوم، إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، وقد قدمتا من الصين، الأولى عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر، مؤكداً أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد في مطار الخرطوم.

وفي بيروت تباحث وزير الصحة اللبناني،حمد حسن، أمس مع السفير الصيني وانغ كيجيان، في إجراءات منع انتقال فيروس «كورونا» إلى لبنان، مذكراً بأن الوافدين من الصين ملزمون بالعبور عبر دولة ثالثة، ما يزيد من إجراءات الحماية لمواجهة انتقال الفيروس المذكور.

وفي القاهرة استقبلت وزيرة الصحة والسكان،هالة زايد، أمس، شياوجون جنج، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الصين بالقاهرة، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، لمواجهة فيروس كورورنا المستجد. وقال المتحدث الرسمي بالوزارة، إن اللقاء تناول آخر المستجدات في الصين، بشأن فيروس كورونا، بالإضافة إلى خطة وزارة الصحة المصرية الاحترازية للتصدي للفيروس، ومنع دخوله البلاد، كما تناول الجانبان أحوال الجالية المصرية المقيمة بالصين، والجالية الصينية المقيمة في مصر.



60 حالة إصابة في 13 دولة



أعلنت ألمانيا تسجيل أربع إصابات في بافاريا ،وأعلنت ماليزيا عن ارتفاع الإصابات الى سبع.

وقررت الولايات المتحدة توسيع نطاق الفحوصات الحرارية لتشمل 20 مطاراً مسجلة 5 حالات .وأعلنت فرنسا، 4 إصابات مؤكدة ،وأكدت اليابان 6 إصابات .واكدت أستراليا، 5 إصابات،وتاكدت اصابة في كندا،و7 في سنغافورة ،و4 في كوريا الجنوبية ،و5 في تايوان،و8 في تايلاند،و2 في فيتنام، وواحدة في كمبوديا

(وكالات)



تعاون روسي صيني لإنتاج لقاح مضاد



قالت القنصلية الروسية في مدينة قوانغتشو الصينية، أمس الأربعاء: إن روسيا والصين تعملان معاً لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وإن بكين سلمت روسيا الشفرة الوراثية (الجينوم) للفيروس.

وذكرت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني: «بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح». ولم تؤكد روسيا أي حالات إصابة بالفيروس الجديد.

ويعتبر الحصول على «جينوم» الفيروس خطوة ضرورية للتعرف على خصائصه وضع لقاح في نهاية المطاف. (وكالات)