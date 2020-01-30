«الصحة» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين، (وام)



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة صينية واحدة قادمين من مدينة ووهان.

وذكرت الوزارة في بيان ،أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية. وأكدت أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق. ونصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة.

وأكد الدكتور حسين الرند، رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق أحكام اللوائح الصحية والدولية والوقاية من الجائحات، أن الأسرة الصينية المصابة بالفيروس تتكون من 4 أفراد دخلت إلى الدولة يوم 16 يناير حيث لم تظهر عليهم أي أعراض،بعد دخولهم الدولة، وبدأت الأعراض في الظهور عليهم يوم 23 يناير، مضيفاً أن الأسرة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ودعا الرند أفراد المجتمع الى ممارسة حياتهم الطبيعية .