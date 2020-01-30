معرضان للفنون بمتحف محمد علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

افتتح في متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، معرضان مؤقتان للفنون. وذلك لتشجيع المهارات المختلفة لدى الموهوبين.

وقال ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن المعرض الأول تحت عنوان «إشراقات فنية»، يضم نتاج أعمال طلبة كلية الفنون الجميلة- جامعة المنصورة، بهدف إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة للطلبة الموهوبين، وربط تلك الأعمال بالمتحف.

يضم المعرض 74 عملاً فنياً تتنوع بين الزيت والتصوير وأعمال الجرافيك والنحت، بمشاركة 70 طالباً من الدفعات والأقسام كافة، ومن المقرر أن يستمر حتى 5 فبراير المقبل

ويشتمل المعرض الثاني على مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية لمحافظتي قنا وأسوان؛ تمثل تراث الصعيد بشكل عام، وهي عبارة عن حلي مصنوعة من الخوص والخرز والخيوط المختلفة ومشغولات يدوية وفخار.