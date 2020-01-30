الفلسطينيون ينعون الخطة الأمريكية بتظاهرات وإضراب شامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت تظاهرات عدة تزامنت مع إضراب شامل، أمس، في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، تنعى «صفقة القرن» الأمريكية؛ حيث واجهها الاحتلال بالقمع، في حين قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه من غير المقبول الاختباء وراء مواقف وبيانات وصيغ فضفاضة مبهمة، كبوابة للهروب من استحقاق مواجهة المؤامرة (الأمريكية- «الإسرائيلية») والمعروفة ب«صفقة القرن».وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أن العالم أصبح بجميع أطيافه ومكوناته أمام الحقيقة المُرة التي طالما حذّرت القيادة الفلسطينية منها مراراً وتكراراً، وبادرت إلى وضع المجتمع الدولي، وقادة الدول في صورة نتائجها وتداعياتها وعواقبها الخطرة ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما على النظام العالمي برمته.

تعميم مبدأ «فوضى القوة»

وأوضحت: إن المنطق الأمريكي- «الإسرائيلي»، الذي تعتمد عليه «صفقة القرن» المشؤومة؛ يقوم على الاستعاضة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الناظمة بين الدول بشريعة الغاب وسلطة القوة وجبروتها ومنطقها، أي أنه لا توجد أي دولة محمية من التغول الأمريكي على مؤسسات النظام العالمي وقوانينه ومرتكزاته.

ولفتت الوزارة إلى أن مجرد تعميم مبدأ «فوضى القوة» الذي تروج له «صفقة القرن» كمبدأ يتحكم بالعلاقات الدولية سيصبح عاماً، وتطال أبعاده وتداعياته جميع الدول من دون استثناء، وهو ما يجعل أي دولة تمتلك القوة الكافية، قادرة على الاعتداء، والضم، وفرض السيطرة بالقوة على دول الجوار، في عودة غير محمودة لمرحلة الاستعمار الكولونيالي القديم.

أبو ردينة: شعبنا موحد خلف قيادته

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن «الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض ل«صفقة القرن»؛ هو رسالة ل«إسرائيل» وأمريكا بأن شعبنا الفلسطيني موحد خلف قيادته؛ لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر، وستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة».

وأضاف في تصريح للصحفيين، إن جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في اجتماع، أمس الأول، وأكدت دعمها لموقف عباس، وسيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة، الأسبوع المقبل؛ لتمتين الوحدة الوطنية؛ ولمواجهة الصفقة الأمريكية- «الإسرائيلية».

وأصيب 41 فلسطينياً في مواجهات اندلعت، بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غاضبين من «صفقة القرن» بالضفة الغربية. وذكر «الهلال الأحمر» الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع 41 حالة إصابة، خلال مواجهات متفرقة في الأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية ومخيم العروب (جنوب)، ومدينة البيرة (وسط) وطولكرم في شمال الضفة. وأضاف: «الإصابات نتجت عن الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واستنشاق الغاز المسيل للدموع».

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رصاص حي في الاحتجاجات

ونقلت سيارات الإسعاف أحد المصابين بالرصاص المطاطي في الرأس بمخيم العروب إلى المستشفى، في حين تم علاج باقي الإصابات ميدانياً.

وفي بيان لاحق، ذكر «الهلال الأحمر» الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة وسط الضفة وطولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والمسيلة للدموع، واعتدت بالضرب على المئات من الفلسطينيين الذي شاركوا في فعالية شعبية دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار الشمالية لحمايته. وأقامت قوات الاحتلال حواجز على الطرقات المؤدية إلى مكان الفعالية؛ لمنع الحافلات من الوصول إليها. وفي رام الله، تجمع المئات من الفلسطينيين وسط المدينة أمام مقر السلطة الفلسطينية، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، ويحملون تابوتاً كبيراً كُتب عليه «صفقة القرن».

وفي القدس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب جامعة القدس ببلدة أبو ديس، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والعيارات المطاطية تجاه المواطنين والطلبة، وأغلقوا الشارع الرئيسي قرب الجامعة، من دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين والطلبة.

تظاهرات طلابية منددة

وعمّ إضراب شامل قطاع غزة، فيما انطلقت تظاهرات شبابية وطلابية؛ تنديداً بالرؤية الأمريكية للسلام. وأغلقت أغلب المحال التجارية أبوابها، في حين حوّل طلاب أغلب المدارس يومهم الدراسي إلى تظاهرات، منددة بخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشارك عشرات الطلاب في تظاهرة قرب السياج الأمني الفاصل شرقي خان يونس، ورفعوا أعلام فلسطين، قبل أن تستهدفهم قوات الاحتلال بقنابل الغاز. كما أشعل شبان وطلاب إطارات سيارات، ورددوا هتافات رافضة ل«صفقة القرن»، ومؤكدين تمسكهم بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية إضراباً شاملاً، ودعت الفلسطينيين إلى رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية؛ تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للخطة الأمريكية، في حين أعلنت المخيمات الفلسطينية في لبنان الإضراب الشامل؛ تعبيراً عن الغضب من الصفقة الأمريكية.

واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية، 11 فلسطينياً من الضفة، بينهم فتى جريح من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، في حين أغلقت قوات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، والقدس القديمة. وأفاد مصدر مسؤول من دائرة الأوقاف الإسلامية، أن شرطة الاحتلال أغلقت كافة أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

(وكالات)