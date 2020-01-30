إجماع عربي على دعم الفلسطينيين.. و«الجامعة»: «الصفقة» تهدر الحقوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

تواصلت، أمس، ردود الفعل الدولية الرافضة في أغلبها ل«صفقة القرن»، التي أعلن بنودها أمس الأول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأكيد أن تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين وبرضى الطرفين الفلسطيني و«الإسرائيلي»، فيما أجمعت المواقف العربية على دعم الثوابت الفلسطينية.

وأعلنت الجامعة العربية، أنها تعكف على دراسة الرؤية الأمريكية للسلام، بشكل مدقق، موضحة، أنها منفتحة على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام. وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن تحقيق السلام العادل والدائم بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر، وأن خطة ترامب تعكس رؤية أمريكية غير ملزمة. وأوضح ابو الغيط، أن القراءة الأولى لخطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الأفكار المطروحة. وأضاف أن السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة هذا الاحتلال.

وقال: «المعيار الأساسي في الحُكم على أي خطة لتحقيق السلام هو مدى انسجامها مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف والعدالة، وأي خطة جادة لتحقيق السلام لا بد أن تُلبي تطلعات الجانبين وأن تأخذ في الاعتبار مصالحهما بالتوازي».

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أساس حل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وجدد العثيمين، التزام المنظمة الداعم والثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود عام 1967. وقال السلمي، إن مضمون «صفقة القرن» التي أعلنتها الإدارة الأمريكية لا يتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، مُشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود وحتى اليوم. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وشدد العاهل السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها خياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية السعودية، مجددا دعم المملكة كل الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وقالت إن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي»، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي» تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى ضرورة معالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إنها تدعم كافة الجهود المبذولة لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكدت فرنسا، ضرورة تطبيق حل الدولتين في الشرق الأوسط بما يتماشى مع القانون الدولي. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، تعقيبا على ما ورد في ما يسمى «صفقة القرن»، أن بلادها تعرب عن قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وأضافت، «أن فرنسا ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، إن بلاده ترى أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و«حل الدولتين»، ومبدأ «الأرض مقابل السلام» وغيرها من الإجماع الدولي، تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية ويجب احترامها.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن مقترحات ترامب بإقامة دولة فلسطينية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط فرصة لاستئناف المحادثات للتوصل إلى «حل قابل للتنفيذ» للصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني، مضيفا أن الاتحاد بحاجة إلى دراسة المقترحات وتقييمها. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن خطة السلام تتميز بحل الدولتين، مطالباً الزعماء الفلسطينيين بدراستها. وأضاف جونسون في البرلمان: «لا توجد خطة سلام مثالية لكن هذه الخطة تتميز بحل الدولتين، إنها تقوم على الدولتين، تضمن أن تكون القدس عاصمة لكل من «إسرائيل» والشعب الفلسطيني».