رئيس الدولة يمنح سفير بنجلاديش وسام الاستقلال من الطبقة الأولى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، محمد عمران سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير الوسام، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي أمس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش في المجالات كافة.

من جانبه أعرب محمد عمران عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد، باتريك برويتش وزير الخارجية والتجارة الدولية في بابوا غينيا الجديدة.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات منها التجارية والسياحية والزراعية، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب باتريك برويتش عن تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالمكانة الرائدة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

(وام)