شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي» ينشر الفرح بـ60 فعالية يومياً على مدار 173 يومـاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بينما يفصلنا أقل من عام عن انطلاق إكسبو 2020 دبي الذي سيفتح أبوابه خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، يستمر العمل على التحضير لاستضافة الحدث الأروع في العالم وأول إكسبو دولي في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ونواصل تحقيق تقدم كبير.

وأكدت 192 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، ما يعني تجاوز عدد المشاركات المستهدف في ملف الاستضافة، والتي كانت تبلغ 180 دولة عند تقديم الملف في عام 2013. وسيكون لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ نحو 170 عاماً، وقد أعلنت عشرات الدول بالفعل عن تصاميم أجنحتها والمواضيع التي ستتطرق إليها، وتجربة الزوار التي ستقدمها، ويتواصل الإعلان عن تصاميم الأجنحة التي تحقق جميعها عناصر الابتكار والتثقيف والمرح.

أجنحة

جناح المملكة العربية السعودية يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، ويرمز لمستقبل المملكة المشرق، وسيسلط الضوء على تراث المملكة الغني وانفتاحها على قطاعي الأعمال والسياحة، فيما استوحي جناح المملكة المتحدة من مشروع للعالم الراحل ستيفن هوكينج، وستعرض على واجهته الخارجية قصيدة شعرية تتغير باستمرار من صنع الذكاء الصناعي وإسهامات الزوار.

ويتضمن جناح البرازيل نموذجاً يحاكي حوض الأمازون، وسيستحضر مشهد المناطق المطلة على النهر ونسيمها وروحها، وسيكون على شكل مكعب مضيء في الليل يطفو على سطح الماء.

الحدث الأروع

إكسبو ليس معرضاً تجارياً أو حدثاً يهم قطاع الأعمال؛ بل هو تجربة تتاح مرة في العمر تضم فنانين وأكاديميين ومغنين ومفكرين ورواداً، وغير ذلك كثير، بحيث يجد كل زائر ما يسره في إكسبو 2020 دبي، من الموسيقى إلى الرقص الشعبي والفنون والشعر والحوارات المباشرة.

وسيكون إكسبو 2020 دبي، وجهة مُثلى لتجربة أشهر الأطباق من أنحاء العالم بفضل أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات ستقدم أطباقاً لأكثر من 50 مطبخاً عالمياً، إضافة إلى التقنيات التي ستشكل ملامح مستقبل الطهي، والأطعمة المحلية المحببة، وجولات شهية بين النكهات المتنوعة.

وستكون هناك أكثر من 60 فعالية حية كل يوم من أيام إكسبو ال173، وستكون ساحة الوصل المعلم الرئيسي في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، وستستضيف عدداً من الفعاليات والاحتفالات الضخمة خلال فترة انعقاد الحدث وبعدها.

وستكون قبة الساحة الدائرية شاشة عملاقة توفر تجربة عرض غامرة بنطاق 360 درجة، ويمكن مشاهدتها من الداخل والخارج.

جناح الفرص

وسيشجع جناح الفرص التفاعلي الزوار على تقديم إسهام هادف في أهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة مؤلفة من 17 هدفاً، ستتيح في حال تحقيقها الحياة الكريمة لكل واحد، بما يؤكد أن كل واحد منا له دور يؤديه في صنع مستقبل أفضل.

وسيستكشف جناح التنقل حركة الناس والبضائع والأفكار والبيانات، وكيف قاد التنقل، التطور الإنساني من أولى خطواتنا خارج إفريقيا إلى الابتكارات المتقدمة التي توصلنا إليها في يومنا هذا، فيما يضم «تيرا» جناح الاستدامة، مظلة فولاذية بحجم 130 متراً مربعاً مغطاة ب1.055 لوحة شمسية، قادرة على توليد 4 جيجاوات من الكهرباء في الساعة.

احتفالات «سنة لننطلق»

وأحيت النجمة العالمية مارايا كاري، ونجم العرب وسفير إكسبو 2020، حسين الجسمي، حفلاً غنائياً مباشراً أمام جمهور دبي في 20 أكتوبر 2019، معلنين عن بدء العد التنازلي لسنة تفصلنا عن انطلاق إكسبو 2020.

وأقيمت احتفالات مجانية في جميع إمارات الدولة، توِّجت بعرض ضوئي مبهر على برج خليفة، مع إعلان بدء العد التنازلي عند الساعة 08:20 مساء.

حملة «كن معنا»

وفي أكتوبر 2019، أصبح مغني الراب الأمريكي والمنتج العالمي «ويل أي آم» صوت حملة إكسبو 2020 العالمية «كن معنا»، في فيلم يحتفي بالإنجازات البشرية عبر الأزمنة، من اكتشاف الجاذبية إلى إتقان الطيران، ويتنبأ بما سيتحقق من إسهامات خالدة في إكسبو 2020.

ويؤدي النسخة العربية النجم الإماراتي وسفير إكسبو 2020، حسين الجسمي. والفيديو متوفر ب14 لغة، منها الفرنسية ويؤديها «ميستير سي»، والإسبانية ويؤديها «بورتا»، والألمانية ويؤديها «داس بو»، والروسية ويؤديها «ليغلايز»، والمندرينية ويؤديها «سي».

الأوبرا

وفي أبريل 2019، أعلن إكسبو 2020 دبي عن إطلاق أوبرا الوصل وهي أول أوبرا إماراتية.

إكسبو لايف

إكسبو لايف هو برنامج الابتكار والشراكة الدولي، البالغة مخصصاته 100 مليون دولار أمريكي، والهادف إلى دعم المشاريع التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الملحة، مما يساعد على تحسين حياة الناس أو حماية الكوكب؛ أو الأمرين معاً، ويشمل «برنامج منح الابتكار المؤثر»، و«برنامج الابتكار للجامعات».

المتطوعون

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سيكون 30 ألف متطوع من نسيج اجتماعي متنوع من المقيمين في دولة الإمارات «واجهة إكسبو 2020 دبي»، وقد عبر أكثر من 120 ألف شخص عن رغبتهم في التطوع.

ويستغرق برنامج إكسبو للتدريب المهني تسعة أشهر، ويساعد في دمج المهنيين الشباب ضمن القوى العاملة في دولة الإمارات، ومن خلال برنامج إكسبو للتدريب المهني، يكتسب مئات من الشباب الإماراتي الجامعي مهارات العمل ويقدمون إسهاماً في إكسبو 2020 دبي.

الأثر الاقتصادي

في أبريل 2019، نشرت شركة إي واي (إرنست آند يونج) تقريراً مستقلاً ذكر أنه يُتوقع أن يبلغ إسهام إكسبو 2020 دبي في اقتصاد دولة الإمارات 122.6 مليار درهم، من 2013 إلى 2031.

ومن المتوقع أن يدعم أيضاً ما يصل إلى 905.200 سنة عمل خلال الفترة ذاتها، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوقع لدولة الإمارات بما نسبته 1.5% خلال أشهر إكسبو 2020 دبي الستة.

وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، بلغ حجم العقود التي منحها إكسبو 2020 دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ما قيمته أربعة مليارات درهم.

وبلغ عدد المؤسسات المسجلة للعمل مع إكسبو 2020 دبي، نحو 39 ألف مؤسسة من أكثر من 150 بلداً.

ومن خلال برنامج إكسبو 2020 دبي للمنتجات والتراخيص، تسعى اللجنة المنظمة إلى طرح نحو 5000 منتج مرخص.

مركز دبي للمعارض

سيمتد مركز دبي للمعارض المصمم بأعلى المعايير العالمية، على مساحة 45 ألف متر مربع قابلة للتعديل.

ويقع المركز في موقع إكسبو 2020 دبي، وسيكون من أماكن الجذب الأساسية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، خلال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي الممتدة على مدى 173 يوماً، وسيؤدي دوراً أساسياً في خطط إرث إكسبو، حيث سيجذب الزوار المحليين والدوليين إلى قلب «دستركت 2020».

وتم تأكيد استضافة عدد من الفعاليات الكبرى في مركز دبي للمعارض، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني2020.

الشراكات التجارية

حتى اليوم، أعلن إكسبو 2020 دبي عن 11 شريكاً من فئة شريك رسمي أول، و7 شركاء من فئة شريك رسمي، و6 من مزودي الخدمات وداعم رسمي واحد. وتؤدي هذه الشراكات دوراً محورياً في التنظيم الناجح لإكسبو 2020 دبي، ودعم إرثه.

الإرث

كان التأكد من ترك إرث هادف ودائم بعد ختام إكسبو 2020 دبي جزءاً من التخطيط منذ البداية. ويقوم إرث إكسبو 2020 دبي على أربعة أركان: الإرث العمراني، والإرث الاقتصادي، والإرث الاجتماعي، وإرث السمعة.

دستركت 2020

ستبقى أكثر من 80% من منشآت إكسبو 2020 دبي قائمة بعد إسدال الستار على فعالياته، لتكون جزءاً من المدينة المستقبلية دستركت 2020.