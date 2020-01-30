«موارد الشارقة» توظف 2876 مواطناً ومواطنة خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشف الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن توظيف 2876 مواطناً، ومواطنة، من خلال برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية في عام 2019 حيث تم توظيف 2041 باحثاً وباحثة عن عمل في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، في حين تم توظيف 835 باحثاً وباحثة عن عمل في الجهات الخاصة، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي لتعيين الكوادر المواطنة خلال السنوات الست الماضية بلغ 16781.

وأكد أن ذلك يأتي تحقيقاً للرؤى التنموية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهاته المستمرة بتسخير كل الجهود اللازمة من أجل توفير الوظائف المناسبة لأبناء الإمارة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتأمين استقراره ورفاهيته، وعليه تعمل الدائرة على تسخير كل الجهود والإمكانات من أجل تحقيق استقرار المواطنين وظيفياً ودعمهم علمياً ومهنياً للنهوض بهم كثروة بشرية وطنية تشارك في مسيرة التنمية وتتميز في القيادة والريادة.

وقال إن إمارة الشارقة سباقة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، في طرح وتنفيذ مبادرات السعادة ذات الأثر الإيجابي في أبناء إمارة الشارقة، مؤكداً أن سموه يسعى جاهداً لتوظيف كل الإمكانات المتاحة من أجل أن يرى البسمة تعم على قلوب ووجوه أبنائه، ساعياً سموه بذلك إلى بناء مجتمع يتسم بالرقي، وينعم بالعيش الرغيد والحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.

أكد ابن خادم أن إمارة الشارقة، أنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تخلق مختلف الفرص لاستيعاب الكوادر المواطنة، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، لدعم عجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية.. موضحاً أن مؤشر التوظيف خلال 2019 كان مبنياً على عدد من النتائج، أولاها نتائج التوظيف بناء على متطلبات تنمية المجتمع.

وأوضح أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد توظيف 724 من حالات الفئات الناتجة عن استبيان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودراسات دائرة الخدمات الاجتماعية ومراكز التنمية الأسرية، إضافة إلى الحالات الواردة من مبرة وطلبات التوظيف المقدمة من المواطنين أثناء زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة، لمدن ومناطق الإمارة.

وأكد أن توظيف الحالات الواردة شمل ست فئات، تتمثل في الأيتام، وأبناء ذوي الدخل المحدود، والمطلقات، والزوجة العائلة للأسرة، وذوي الإعاقة الحاصلين على المؤهلات الجامعية 2018-2019 وأسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود، حيث كان عدد أبناء الأيتام الذين تم تعيينهم 187 مواطناً ومواطنة، و446 من أبناء ذوي الدخل المحدود نظراً لأن دخل الأسرة معتمد على المساعدات الاجتماعية، أو على راتب التقاعد «الدخل أقل من 20.000 درهم». و38 من المطلقات، و15 من فئة الزوجة العائلة للأسرة، نظراً لعدم عمل الزوج بسبب العجز الصحي، و20 من فئة ذوي الإعاقة الحاصلين على المؤهلات الجامعية 2018-2019 الذين تسمح لهم إعاقتهم بالعمل في وظائف خاصة تتناسب مع نوع إعاقتهم، و18 من أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود.

وأشاد باهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بدراسة أوضاع أبناء الإمارة والمشاكل والتحديات التي يواجهونها على كل الصعد، ووضع وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال «ثانياً.. نتائج التوظيف بناء على متطلبات التطوير المهني خلال العام 2019» حيث تم توظيف 1317 من الباحثين عن عمل بناء على متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية لدعم التخصصات المهنية والوظائف الميدانية، وتم تعيين 769 من الذكور، و548 من الإناث، كما تم تنظيم 351 مقابلة وظيفية في القطاع الحكومي تم خلالها ترشيح 7712 من الباحثين، وبلغ عدد الملتزمين بحضور المقابلات 5215 وعدد الذين لم يحضروا المقابلات 2497.

وأكد انه تمت إتاحة الفرص الوظيفية بالقطاع الحكومي لكل أبناء وبنات الوطن، وعليه تم اختيار ذوي الكفاءة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية بمدينة الشارقة، وأفرعها بالمنطقة الوسطى والشرقية.

وثالثاً.. نتائج التوظيف بناء على متطلبات جهات القطاع الخاص خلال عام 2019، حيث قال ابن خادم إنه تم توفير 835 فرصة وظيفية ضمن مبادرة التنسيق الوظيفي مع قطاع المصارف والبنوك وشركات التأمين والطيران، وبعض الشركات الاستثمارية في الدولة لشغل الوظائف المتوفرة بناء على متطلبات شغل الوظائف لعام 2019 للمواطنين في القطاع الخاص.

وأضاف أنه تم تنظيم 95 مقابلة وظيفية في القطاع الخاص، و25 مقابلة وظيفية في المصارف والبنوك ومراكز الصرافة، و70 مقابلة وظيفية في الشركات والمؤسسات الخاصة. وأوضح أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في دعم توظيف الموارد البشرية المواطنة لدى جهات القطاع الخاص، تتمثل في التواصل المستمر مع المؤسسات والشركات في هذا القطاع.

ولفت إلى أن الدائرة تحرص على التعاون مع كل القطاعات في الدولة، وتلبية كل احتياجاتها من الكوادر الوطنية، وكان لمشاركتها في المعرض الوطني للتوظيف بالشارقة، ومعرض أبوظبي للتوظيف، ومعرض دبي للتوظيف، ومعرض رأس الخيمة للتوظيف، ومعرض الفجيرة للتوظيف، الأثر الإيجابي في تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المختلفة، وفتح منافذ عمل جديدة بما يخدم عملية توظيف الباحثين عن عمل، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

وأوضح أن من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في دعم توظيف الموارد البشرية المواطنة في جهات القطاع الخاص، هي فتح قنوات تواصل مع أصحاب العمل في القطاع الخاص، وتفعيل الشراكات مع مؤسساته، وتعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع الذي يشكل مستقبل الوظائف في الوقت المعاصر.

وأشار إلى أن دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والجهات الخاصة، كان مؤثراً بارتفاع نسب التوظيف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مثمناً جهودهم، ومبادراتهم ومشاركتهم الفعالة في توظيف الكوادر الوطنية.

وقال إن الدائرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تعزز التوجه التنموي في الدولة والرؤية المستقبلية التي ترتكز على العنصر البشري الكفء والمواكب لمتغيرات سوق العمل.

وعملت الدائرة على إدخال 852 من الباحثين والباحثات عن عمل في كل الجهات الحكومية وأفرعها بالمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى التي يبلغ عددها 60 جهة في برامج التدريب الميداني خلال عام 2019 حيث تم صرف مكافأة برنامج التدريب الميداني للمنتسبين شهرياً بتكلفة بلغت 3,266,000.

وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على الدعم اللامحدود، والثقة الكبيرة التي يوليها سموه لكل موظفي الدائرة ما ساهم في تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد،

كما تقدم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة بجزيل الشكر للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على متابعته الحثيثة لكل أعمال الدائرة الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية.



المهن الإدارية والمالية تتصدر

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أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن المهن الإدارية والمالية تصدرت كل المهن من حيث الأعلى نمواً في التوظيف، حيث جاءت في المرتبة الأولى، تلتها بالمرتبة الثانية المهن الميدانية المتمثلة في وظائف المفتشين والمراقبين والجوالين الميدانيين والمرشدين الميدانيين والعسكريين، وفي المرتبة الثالثة وظائف علوم البيئة والتغذية والصحة العامة، وجاءت بالمرتبة الرابعة الوظائف الهندسية والفنية المساعدة، احتلت المرتبة الخامسة وظائف تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن المهن التربوية يتم التوظيف فيها بناء على متطلبات الجهات، وفق التخصص المطلوب فقط.



خطط تنمية العنصر البشري



تركز الدائرة على دعم الباحثين عن عمل من خلال التركيز على برامج التأهيل والتدريب الميداني، بما يتوافق ومؤهلاتهم وقدراتهم، ويواكب احتياجات سوق العمل، والجهات الباحثة عن الوظائف، موضحاً أن خطط تنمية العنصر البشري من حيث البرامج التأهيلية تشمل تنفيذ الدائرة ل300 برنامج تأهيلي خلال العام 2019 استفاد منها 6197 باحثاً عن عمل.