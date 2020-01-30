مؤتمر العربية الدولي الرابع يبحث تطوير تعليم اللغة الأم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية، صباح أمس، أعمال المؤتمر الدولي الرابع بالشارقة بعنوان: «تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها: المتطلبات والأبعاد والآفاق»، بشعار: «بالعربية نبدعُ»، ونظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وجامعة الشارقة ومجمع اللغة العربية بالشارقة، ويستمر يومين.

بدأت أولى فعاليات افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الكلمة الترحيبية الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز، رئيس المؤتمر، قدم فيها أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته الدائمة ودعمه غير المحدود للغة العربية، وجهوده في تطوير تعليمها وتعلمها، وإلى الشيخ محمد بن حميد القاسمي، لتفضله بحضور افتتاح المؤتمر.

وأشار الدكتور الحمادي إلى أن المؤتمر يسعى إلى مناقشة القضايا والدراسات والأبحاث، واستجلاء أفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية، ذات الصلة بواقع اللغة العربية، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليمها وتعلُّمها، والاطلاع على أحدث المستجدات والمبادرات المبدعة، والتقارير والتجارب الناجحة. كما يسعى إلى نشر الوعي وتحمُّل المسؤولية المشتركة تجاه اللغة العربية، وضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية بالعربية وتعليمها.

واستعرض أهداف المؤتمر، قائلاً إنها تتحدد في: تشخيص واقع تعليم العربية وتعلُّمها إقليمياً وعالمياً، وعرْض أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، والأفكار والرؤى عن تطوير تعليمها وتعلُّمها، واستشراف معالم التحديات والقضايا المعاصرة التي تواجه العربية، وتقديم المقترحات والحلول لها.

واختتم الحمادي كلمته عن مبادرات المركز في تطوير استراتيجيات تعليم العربية وتعلمها، معلناً عن إصداراته الجديدة، ومنها: معايير تعليم اللُّغة العربيَّة للصفوف (7 - 9) والدليل التفسيري لها، وتطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلِّمي اللُّغة العربيَّة (2019) واستراتيجيَّات تدريس العربيَّة في الصفوف (7 - 12).

كما قدمت فوزية غريب، وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعدة لقطاع العمليات التربوية، كلمة أشارت فيها إلى أهمية انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي يناقشها الخبراء والمتحدثون.

كما قدم كلمة جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي، الذي أعرب فيها عن شكره للمركز، متطرقاً إلى دور جامعة الشارقة وجهودها في العمل على إحياء بواعث اللغة العربية.

ثم كرم الشيخ محمد بن حميد القاسمي، الجهات المتعاونة والمشاركة في تنظيم المؤتمر: وزارة التربية والتعليم وتسلمت الدرع فوزية غريب، وجامعة الشارقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتسلم الدرع الدكتور حميد مجول النعيمي، ومجمع اللغة العربية بالشارقة وتسلم الدرع الدكتور محمد صافي المستغانمي، وجمعية الإمارات للتطوع وتسلمت الدرع جميلة البلوشي.

كما كَرَّم المشاركين في الجلسة الافتتاحية: الدكتور محمد صافي المستغانمي، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، والأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية، والدكتور محمود إسماعيل صالح، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، والدكتور صالح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر.

وقدم المركز التربوي للغة العربية الدرع التذكارية إلى راعي المؤتمر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لدعمه المستمر ورعايته الكريمة للمؤتمر، وتسلم الدرع بالنيابة الشيخ محمد بن حميد القاسمي.

كما تسلم الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية درعاً تذكارية لتكرمه بالحضور لافتتاح المؤتمر.