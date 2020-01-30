«الصحة» تطلق نظاماً إلكترونياً يجمع بيانات السمنة لدى الطلبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020»، المنعقد فعالياته في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 27 و 30 يناير الجاري، عن إطلاق نظام «متابعة» أول نظام إلكتروني يجمع بيانات السمنة للطلبة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

ويقوم نظام «متابعة» على حصر حالات زيادة الوزن والسمنة لدى طلبة المدارس في الدولة بشكل سنوي بدقة وسرعة، إضافة إلى توفير معلومات حول أنماط غذاء الطلبة ومستوى النشاط البدني لكل منهم وغيرها من السلوكيات الصحية التي تسهم في الوقاية من زيادة الوزن والسمنة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في الوزارة ، أن نظام «متابعة»، يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إلكترونية مستقبلية عن نسبة السمنة بين الطلبة ومعدلاتها.

فحص دم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن نجاح تجربة طبية مبتكرة باستخدام فحص الدم على عدد من المرضى للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بالتعاون مع شركة أبوت، وهو الفحص الأول والوحيد على مستوى العالم المرخص من CE وقد يساعد الأطباء في تحسين نوعية العلاج.

مركز عمليات التميز

وعرضت الوزارة أحدث مستجدات مركز عمليات التميز الإكلينيكي (PaCE) الذي تم تأسيسه وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية لإدارة المرافق الصحية، بهدف متابعة الخدمات الإكلينيكية والرعاية الصحية في مستشفيات الوزارة.

واستعرضت الوزارة، برنامج «بلو برنت» الذكي المتخصص في عمليات تغيير مفصل الكتف بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

اتفاقية شراكة

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وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، اتفاقية استراتيجية مع الهيئة المهنية للمحاسبين القانونيين في أستراليا، لتقديم برامج تدريب وتطوير متقدمة عبر شبكة الإنترنت.

بحث التعاون

بحث الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال لقائه أمس، على هامش مؤتمر ومعرض الصحة العربي بدبي 2020، مع وفد مركز الصحة العامة في بريطانيا، شادي أبو هية، مدير تطوير الأعمال، وبين موغوج، مدير البرنامج، تطوير العلاقات الصحية والاتفاق على وضع آلية للتعاون.

تبادل الخبرات

التقى حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، مع وفد سعودي برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة؛ حيث بحث الجانبان عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأبرمت هيئة الصحة بدبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقة بين الطرفين وفتح آفاق التعاون في مجالات البحوث والدراسات ونقل المعرفة وتدريب وتنمية قدرات الكوادر الطبية.

شهد توقيع المذكرة حميد محمد القطامي، وسالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

الموجات فوق الصوتية

ابتكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي منصة وطنية للأشعة وعلم الأمراض، تجمع بيانات ضخمة لتحليل الصور الشعاعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والطبقي المحوري لجميع المرضى في الدولة.

وأكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، على أهمية مشروع المنصة لكونه من نتائج الشراكة الاستراتيجية مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي.