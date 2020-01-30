حروف عربية تحتفي بالخط المغربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي، العدد الجديد (49) من مجلة «حروف عربية»، في افتتاحية العدد «حروف ونقاط»، يقول علي عبيد الهاملي رئيس التحرير: «جميل هذا التقدير الذي يلقاه الخط العربي من قادة الإمارات، فقد كان اسم الإمارات مخطوطاً واحداً من الخيارات الثلاثة المطروحة لاختيار هوية الإمارات الإعلامية، وقد جسّد تصميم «الإمارات بخط عربي» جماليات الخط العربي الذي يعكس الأصالة والعراقة اللتين يحملهما اسم الإمارات الذي له وقع خاص في قلوب مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها الذين يأتون إليها من كل أنحاء العالم».

في هذا العدد احتفلت «حروف عربية» بالخط المغربي، حيث خصصت ملف العدد لتاريخه واتجاهاته، من خلال دراسة للباحث المغربي الدكتور محمد عبد الحفيظ خبطة.