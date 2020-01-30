التربية: «الفضاء وإكسبو» أبرز مرتكزات «العلوم والتكنولوجيا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم



كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة، للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2020، المقرر انطلاقته في الرابع من فبراير المقبل، وتتواصل فعالياته لغاية 8 منه، بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار؛ إذ يأتي كل من مجال الفضاء وحدث إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي العام الجاري، أبرز مرتكزات المهرجان، الذي يضم مؤتمراً عالمياً وخلوة طلابية، ومعرض العلوم، ومختبر الابتكار، ويستعرض أحدث ابتكارات الطلبة، بجانب المهرجان العائلي، وغيرها من الأنشطة الهادفة.

في وقت بلغ عدد المشاريع المسجلة للمشاركة في مسابقة الإمارات للعالم الشاب 2020، 2472 مشروعاً ل 5791 طالباً وطالبة، في 427 مدرسة، مقابل 912 مشروعاً ل 2100 طالب وطالبة من 271 مدرسة في عام 2019.



مشاريع التكنولوجيا



وفي قراءة ل«الخليج»، تصدرت مشاريع التكنولوجيا، قائمة المشاريع المسجلة لكل فئة للعام الجاري، بنسبة 61%، بواقع 1516 مشروعاً، يليها العلوم البيولوجية والبيئية بنسبة 19% ما يعادل 474 مشروعاً، مقابل 13 % لمشاريع علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات بواقع 321 مشروعاً، و7% العلوم الاجتماعية والسلوكية ب161 مشروعاً، علماً بأن المشاريع الجماعية التي تضم 3 طلاب بلغت 1267، مقابل 785 مشروعاً جماعياً يضم طالبين، وأخيراً 420 فئة فردية.

وجاءت إمارة أبوظبي في صدارة إمارات الدولة، من حيث عدد المشاريع المسجلة في النسخة الجديدة للمهرجان، بواقع 743 مشروعاً، يليها الشارقة بواقع 590، ثم الفجيرة بعدد مشاريع يصل إلى 319، يتبعها دبي 309 مشاريع، جاء نصيب رأس الخيمة 258، مقابل 141 من عجمان، و112 مشروعاً من أم القيوين، في وقت تفوقت الطالبات على الطلبة في عدد المشاريع المشاركة في المهرجان؛ إذ بلغ عددها للفتيات 1731 مشروعاً بنسبة تصل 70%، مقابل 741 للذكور بنسبة 30 %.

وتصدرت المدارس الحكومية، قائمة المشاريع المسجلة، التي بلغت 1341، مقابل 652 مشروعاً من المدارس الخاصة، وكليات التقنية 318 مشروعاً، والمدارس الحكومية مسار النخبة 156، و5 مشاريع لأندية الشباب، في وقت بلغ إجمالي عدد الطلبة المشاركين 5791، بواقع 4289 مواطناً ما نسبته 74%، مقابل 1502 من غير المواطنين بنسبة 26 %.

من جانبه أفاد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة تركز على ربط الطلبة بمجمل التطورات المتسارعة في المجالات العلمية التي تعول عليها الدولة تحقيق استدامة ريادتها وتطورها في مختلف المجالات؛ إذ يستلهم المهرجان أبرز الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالابتكار والإبداع ويترجمها على أرض الواقع عبر مشاريع طلابية ملهمة تجسد خلاصة أفكار وجهود طلبتنا في العديد من المجالات المتصلة بالمجتمع والبيئة والاستدامة.

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حدث مرتقب



بدورها قالت جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام إن هذا الحدث أضحى منصة جامعة لخيرة العقول للبحث في كيفية تطوير وتحديث أفكار طلبتنا والمضي بها قدماً لتحقق مستهدفاتها المستمدة من أولوياتنا الوطنية وخططنا المستقبلية التي تراهن على أجيالنا المقبلة للحفاظ على مكتسبات دولتنا، وإضافة المزيد من النجاحات والإنجازات في سجل وطننا بما يحقق ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن النظام التعليمي في دولة الإمارات آخذ في التطور المستمر ويتماشى مع أجندة ورؤية الدولة ومحددات تقدمها، وما تتطلع إليه القيادة الرشيدة من نجاحات مستقبلية، ترتكز على العنصر البشري المتعلم والمهاري والمبدع والمبتكر والمتمكن من أدوات العصر.



نتائج بحثية



ركزت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، على سرد تفاصيل ومستجدات المهرجان بدورته الرابعة، خلال جلسة إعلامية في ديوان الوزارة، أمس، بحضور شيخة المسكري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، وفرق العمل على المهرجان، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام؛ إذ يشتمل المهرجان على أقسام رئيسية، عدة، أهمها: معرض العلوم (مسابقة الإمارات للعالم الشاب) والتي توفر منصة لطلبة التعليم العام لعرض النتائج البحثية العلمية لمشاريعهم الابتكارية.

وأضافت: «يقدم المهرجان 34 جائزة 18 منها نقدية تقدمها الوزارة للطلبة، إلى جانب 8 جوائز متخصصة تقدمها جهات عدة مشاركة في المهرجان و 3 جوائز للمشاركين في تحدي «المبتكرون الصغار»، إلى جانب 4 جوائز لأفضل معلم من كل فئة من فئات مسابقة الإمارات للعالم الشاب، فضلاً عن جائزة مخصصة لأفضل مدرسة مشاركة وتبلغ قيمة الجوائز النقدية 326 ألف درهم».