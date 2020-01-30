حاكم الشارقة يبحث التعاون الأكاديمي مع جامعة كامبريدج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وفد جامعة كامبريدج، يترأسه البروفيسور ستيفن جاي توب، نائب رئيس الجامعة.

ورحب سموّه، في مستهل لقائه، بأعضاء الوفد، وتبادل معهم عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في المجالات العلمية والأكاديمية.

وتناول اللقاء بحث التعاون بين إمارة الشارقة، وجامعة كامبريدج في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية.

وقدم البروفيسور توب، شكره إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على إتاحة الفرصة لهذه الزيارة. مشيداً بما وصلت إليه إمارة الشارقة من مكانة علمية وثقافية مرموقة، تعكس الرؤية الحكيمة لسموّه.

وضم وفد الجامعة: البروفيسور باتريك ماكسويل رئيس كلية الطب السريري، ورولاند سينكر، الرئيس التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والبروفيسور ديفيد رويتش، رئيس قسم طب الأطفال، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وكان صاحب السموّ حاكم الشارقة، تجول برفقة الوفد في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي؛ حيث أطلعهم على أبرز ما تضمه الدارة من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات مهمة عن التاريخ العربي وتاريخ الخليج، فضلاً عن قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية، التي تلقاها سموّه، من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

حضر اللقاء الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائبة رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ومنال عطايا، المديرة العامة لهيئة الشارقة للمتاحف، والدكتور صباح جاسم، المدير العام لهيئة الشارقة للآثار، وحميد جعفر، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور كيفين ميتيشل، مدير الجامعة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة.

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