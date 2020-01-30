بلديـة الشارقـة تحجـز 7661 مـركبـة مهملـة فـي 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن



كشف خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، عن حجز 7661 مركبة مهملة العام الماضي، من خلال حملات تفتيشية دورية مستمرة نظمتها البلدية، لرصد المركبات المهملة من قبل أصحابها لفترات طويلة في الساحات الترابية خصوصاً، ودعت من خلال حملة «لا تهمل مركبتك»، بالتعاون مع شرطة الشارقة، إلى القضاء على الظواهر السلبية الناتجة عن المركبات المهملة، في إطار حرصها على تعزيز جمالية الإمارة، والقضاء على مشوهات المظهر العام بجميع أنواعها، ورصد التجاوزات المختلفة للحفاظ على سلامة القاطنين، والزوار، وتعمل البلدية بجهد كبير لإزالة هذه المشوّهات.

وبين السويدي حرص البلدية على توعية الجمهور بضرورة الاعتناء بالمركبة، والحفاظ على نظافتها، وعدم تركها تستقبل للغبار والأتربة بصورة مشوّهة للمظهر العام، وضرورة غسل المركبات في محطات غسل المركبات، أو من خلال الشركات المصرح لها بممارسة نشاط غسل المركبات في المواقع المغلقة، مثل مراكز التسوق، خصوصاً بعد انتهاء الحالة الجوية خلال موسم أمطار الخير، حيث تمنح البلدية أفراد المجتمع وقتاً كافياً لتنظفيها قبل أن تتخذ أية إجراءات، لافتاً إلى أن هناك مركبات مخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في الإمارة، بناءً على بند المخالفة وقت الضبط، وهناك العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات، منها ما يسبب تشويه المنظر العام بأي شكل من الأشكال، وكذلك المركبات المتروكة من دون لوحات مرورية في الأماكن العامة، إضافة إلى ذلك ترك المعدات الثقيلة في الشوارع والساحات الترابية، وعرض مركبة للبيع في غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك يتم سحب المركبات الثقيلة بسبب حادث، أو عطل في الطريق العام، أو مشوهة للمنظر العام، أو معروضة للبيع، وشدد على حرص البلدية باستمرار على متابعة إهمال المركبات في الساحات الترابية والمواقف العامة.



حجز 15 طراداً



من جانبه، أوضح محمد الكعبي رئيس قسم العمليات، أن المركبات التي تحمل لوحات مرورية يتم وضع إنذار عليها لمدة تتراوح بين 24 و 72 ساعة قبل حجزها، وفترة الإنذار تعتمد على موقع المركبة المخالفة، وطبيعة المنطقة، أما المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية، والمركبات المعروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة لها، فتسحب فوراً، لافتاً إلى حجز 15 طراداً لإهمالها من قبل أصحابها بصورة تشوّه المظهر العام.

وأشار إلى أن فك الحجز عن المركبة يجري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبلدية، وإدخال بيانات المركبة، والتأكد من وجودها في ساحة الحجز التابعة للبلدية، ثم مراجعة القيادة العامة لشرطة الشارقة، للتأكد من عدم وجود قيود عليها، وبعدها مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في الصناعية الخامسة، لدفع الغرامات والمخالفات واستلام تصريح فك الحجز.