خطة ترامب للسلام.. تناقضات بارزة في التفاصيل الدقيقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، الثلاثاء، ظهرت بعض التناقضات البارزة في التفاصيل الدقيقة. ومن أبرز هذه التناقضات اقتراح الرئيس الأمريكي إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو تحدث فقط عن «سيادة فلسطينية محدودة ومشروطة». ويرفض المسؤولون المتطرفون في حكومة نتنياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضاً تاماً.

وعندما أطلع مسؤول في البيت الأبيض الصحفيين على الخطة قبل أن يعلنها ترامب، قال إن الخطة تطرح تصوراً لقيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية. غير أن ترامب استخدم لفظ «شرق القدس». وموقف نتنياهو هو قيام العاصمة الفلسطينية المقترحة في بلدة أبو ديس الواقعة في الضفة الغربية إلى الشرق مباشرة من حدود مدينة القدس المحتلة. ولا تقبل «إسرائيل» بأن يكون للفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة في المدينة، وتعتبرها بالكامل عاصمة لها، وقد تحقق لها اعتراف الولايات المتحدة بهذا الوضع في عام 2017.

أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون عاصمتهم المستقبلية القدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة الواقعة في قلبها، وتضم الحرم القدسي ومقدسات مسيحية.

وتعهد ترامب بفرض «تجميد على الأرض» لمدة أربع سنوات في إطار المساعي الرامية لتشجيع الفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع «إسرائيل»، غير أن «الإسرائيليين» سرعان ما هوّنوا من شأن أي احتمال لموافقتهم على تجميد النشاط الاستيطاني، وذلك بعد أن أثارت قرارات تجميد مماثلة في السابق غضب المستوطنين من الحكومة. وقال مسؤول «إسرائيلي» كبير مشترطاً عدم نشر اسمه: «لا يوجد تجميد بشكل قاطع». وأضاف أن ما سيحدث هو استمرار للتوقف الحالي في النشاط حول مجموعة من المستوطنات في مناطق لا تنوي «إسرائيل» أن تعلن فرض الولاية القانونية الرسمية عليها.

22 قسماً في الوثيقة

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وجاءت وثيقة صفقة القرن في اثنين وعشرين قسماً وأربعة ملاحق، غطى القسم الأول منها الخلفية السياسية للصراع العربي «الإسرائيلي» واتفاقية أوسلو وواقعية حل الدولتين، فيما شمل القسم الثاني من الوثيقة مراجعة لجهود الأمم المتحدة والوقائع الحالية على الأرض والتطلعات المشروعة للأطراف ذات الصلة وأفضلية القضايا الأمنية ومشكلة الأراضي والسيادة واللاجئين ومشكلة القدس ومشكلة غزة والمساعدات الدولية.

وقدم القسم الثالث رؤية حول السلام بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين» ودول المنطقة، بينما تناول القسم الرابع قضايا الحدود، وخصص القسم الخامس للقدس وفصل مشاكل المكون الديني والمواقع المقدسة والوضع السياسي للمدينة وقضايا «السياحة» في القدس القديمة.

وتناولت الأقسام من 6 إلى 10 خطة ترامب الاقتصادية وقضية الأمن والمعابر ووضع قطاع غزة ومنطقة التجارة الحرة. وغطى القسم الحادي عشر قضية التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما غطى القسم الثاني عشر تسهيلات الموانئ مع الأردن و«إسرائيل».

وتناول القسمان الثالث عشر والرابع قضية منتجع البحر الميت والمياه ومعالجتها، بينما تناول القسمان الخامس عشر والسادس عشر قضيتي السجناء واللاجئين. وفصل القسم السابع عشر قضايا مؤسسات الدولة الفلسطينية، بينما غطى القسم الثامن عشر قضايا التعليم وثقافة السلام. وتناول القسم التاسع عشر العلاقات بين «إسرائيل» والدول العربية والشراكات الاقتصادية الإقليمية.

وغطت الأقسام الثلاثة الأخيرة تبادل الاعتراف بين الدولتين وإنهاء الصراع والكف عن المطالبات ولائحة السلوك الخاصة بعملية التفاوض. وضمت الوثيقة أربعة ملاحق شملت الخرائط والاعتبارات الأمنية ومفاهيم الأمن وتصنيفاته وحالات نزع السلاح والاتفاقات الأمنية.

ثلاثة خيارات أمام اللاجئين

وكشفت الصفقة أنه ستكون لدولة فلسطين «المقترحة» معابر حدودية مع الأردن ومصر، لكنها ستخضع للرقابة «الإسرائيلية»، بحسب الخطة التي أعلنها ترامب. وجاء في نص الخطة: «يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود إلى دولة فلسطين من خلال معابر حدودية منظمة ستكون تحت مراقبة دولة إسرائيل». وبحسب الخطة «سيكون لمسؤولي المعبر الحدودي الإسرائيلي استخدام أحدث تقنيات المسح والتصوير، والحق في التأكد من أنه لن يُسمح بدخول أي أسلحة أو مواد استخدام مزدوج أو أي عناصر أخرى ذات صلة بمخاطر أمنية إلى دولة فلسطين».

وتنص «صفقة القرن» على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون «الإسرائيلية» على مرحلتين، ولكن بوجود استثناءات وبشرط الإفراج عن أسرى ورفات «إسرائيليين» موجودين في الأراضي الفلسطينية. وجاء في نص الخطة: «ينص اتفاق السلام الإسرائيلي - الفلسطيني على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، باستثناء المدانين بالقتل أو محاولة القتل، والمدانين بالتآمر لارتكاب جريمة القتل»، على حسب وصف الصفقة.

وتنص خطة «صفقة القرن» بوضوح على أنه لا عودة للاجئين الفلسطينيين، وإنما 3 خيارات للتوطين، مع وضع قيود على عودة للاجئين إلى دولة فلسطين نفسها. وتقول الخطة: «يجب أن ينص اتفاق السلام الإسرائيلي - الفلسطيني على إنهاء جميع المطالبات المتعلقة بوضع اللاجئين أو المهاجرين، لن يكون هناك حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل».

وأضافت: «تتضمن هذه الخطة 3 خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم: الاستيعاب في دولة فلسطين (مع مراعاة القيود)، والاندماج المحلي في البلدان المضيفة الحالية (رهناً بموافقة تلك البلدان)، أو قبول 5 آلاف لاجئ كل عام، لمدة تصل إلى 10 سنوات (50 ألفاً مجموع اللاجئين)، في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين (يخضع لموافقة تلك البلدان)». ولكنها تضع قيوداً على قدوم لاجئين فلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية. (وكالات)