المري يتفقد الإجراءات الوقائية في مطارات دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تفقد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في دبي، سير إجراءات السلامة العامة الوقائية والاحترازية، إلى جانب الإجراءات الأمنية في مبنى مطارات دبي، بحضور العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

وتجول اللواء المري في منطقة القادمين ومناطق التفتيش والسوق الحرة ومنطقة تحويل الرحلات (الترانزيت)، واطلع على سير إجراءات السلامة المتخذة من قبل مطارات دبي، والأجهزة المخصصة للفحص الاحترازي للمسافرين القادمين على متن الرحلات المباشرة من الصين، والذين يخضعون لفحص حراري عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار من قبل هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي في مطارات دبي.

وأشاد بدور مؤسسة مطارات دبي في متابعة تنفيذ إجراءات السلامة العامة الاحترازية والوقائية التي تأتي ضمن التوجيه الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة بناءً على تعليمات وزارة الصحة التي نصت أن على جميع المسافرين القادمين في رحلات مباشرة من الصين المرور عبر الماسحات الحرارية عند البوابات وتزويدهم بالكتيبات الصحية الإرشادية.