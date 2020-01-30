شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد ضرورة عدم المساس بالوضع القانونى والتاريخى للقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تونس ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وذكرت الخارجية التونسية في بيان أمس الأربعاء " ، أن تونس "تُتابع بقلق بالغ ما تم الإعلان عنه بخصوص مبادرة الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، وتؤكد من منطلق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، بأن إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمر وجوبا عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".

وأضافت أن تونس "تُعرب مجددا عن وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى استئناف مسار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن".

من جهة أخرى ، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الأربعاء، حملة استدعاءات وإبعادات فى صفوف حركة فتح عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بمدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال استدعت ناصر قوس أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة فى القدس، وياسر درويش أمين سر فتح بالعيسوية، وكوادر فتح أسعد عجاج ورائد سلهب وحمزه نمر وفريد الباسطى من البلدة القديمة فى القدس.

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وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال قررت إبعاد الشيخ نورالدين الرجبى ويعقوب أبوعصب عن المسجد الأقصى لـ 6 أشهركما صدر قرار بإبعاد الناشط المقدسى أسعد عجاج عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى 15 يوما بتهمة التحريض بالمسجد الأقصى.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة من طلبة المدارس، خلال قمع مسيرة منددة بخطة السلام الأمريكية فى مخيم العروب شمال الخليل.

وكان الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، قال إن الديمقراطيون فى أميركا متعاطفون مع الحقوق الفلسطينية، مهددا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، واصفا خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح، ولن نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس.

وأضاف خلال كلمته، أن أمريكا صنعت وعد بلفور وخطة اليوم بداية لتطبيقه، مضيفا أن العالم والمجتمع الدولى بدا بفهم جوهر المعاناة الفلسطينية، مؤكدا أننا متمسكون بالشرعية الدولية ولدينا 125 قرارا من الجمعية العامة، و لا يوجد فلسطينى يقبل بدولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها، و ملتزمون بمحاربة الإرهاب.