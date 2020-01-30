إصابة 7 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب نابلس

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أصيب سبعة فلسطينيين بحالات اختناق، مساء الأربعاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، على خلفية احتجاجات فلسطينية مناهضة لـ"صفقة القرن".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع سبعة إصابات بالاختناق؛ جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في قرية بيتا قرب نابلس.

وأوضحت أنه تم تقديم الإسعاف الأولي الميداني لستة مصابين، ونقل السابع إلى مستشفى.

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واندلعت، الأربعاء، مواجهات متفرقة في الضفة الغربية بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين، بينهم ثلاثة أصيبوا بالرصاص.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الخطوط الرئيسية لخطة يرفضها الفلسطينيون، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

ويتمسك الفلسطينيون بكل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.