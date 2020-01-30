غالبية الإسرائيليين: "صفقة القرن" لن تحقق السلام

زين خليل/ الخليج 365

كشف استطلاع جديد للرأي، أن غالبية الإسرائيليين يتوقعون أن تفشل "صفقة القرن" المزعومة في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه قناة "كان" العبرية (رسمية) مساء الأربعاء، فإن 61 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن الخطة المزعومة لن تحقق السلام.

وتوقع 10 بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع أن تقود "صفقة القرن" إلى السلام، فيما قال البقية إنهم لا يعرفون بعد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "كنتار"، أن 43 بالمئة من الإسرائيليين مع ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، مقابل 28 بالمئة قالوا إنهم يعارضون تنفيذ هذه الخطوة قبل الانتخابات المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن خطة "صفقة القرن" التي رفضتها تركيا والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة "متصلة" في صورة أرخبيل تربطها جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

Advertisements

وأظهر الاستطلاع ذاته، أنه حال أجريت الانتخابات فورا، فسوف يحصل تحالف "أزرق- أبيض" بزعامة بيني غانتس، على 34 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست)، مقابل 33 لليكود بقيادة بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء المنتهية ولايته).

فيما ستحصل "القائمة المشتركة" (تحالف يضم 4 أحزاب عربية بإسرائيل) على 14 مقعدا (مقابل 13 في انتخابات سبتمبر/أيلول 2019).

ووفق الاستطلاع، سيحصل كل من تحالف "العمل- جيشر- ميرتس" (يسار)، و"إسرائيل بيتنا" و"يهودوت هتوراة" و"شاس" (يمين) على 8 مقاعد لكل منهما، بينما سيحصد تحالف "يمينا" على 7 مقاعد، ولن يتجاوز حزب "عتسوما يهوديت" (يمين متطرف) نسبة الحسم وسيحصل فقط على 1.1 بالمئة من الأصوات.

وبشكل عام سيحصل كل من تحالف (يسار- الوسط) بقيادة غانتس، وكتلة اليمين بقيادة نتنياهو على 56 مقعدا، ما يعني أن أحدا منهما لن يتمكن من الحصول على أغلبية الـ 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، دون ترجيح أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" كفة أحدهما.

وفي سياق آخر، رأى 48 بالمئة من الإسرائيليين أن بإمكان نتنياهو، الاستمرار في منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضده للمحكمة، الثلاثاء، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاثة قضايا فساد، مقابل 37 بالمئة قالوا إن بإمكانه إدارة محاكمته خلال أداءه مهام منصبه.

وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت عينة عددها 553 بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

وتتضمن " صفقة القرن" المزعومة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.