سعيّد يدعو لتحقيق في مشاركة لاعب إسرائيلي بدورة للتنس في تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، إلى فتح تحقيق في مشاركة لاعب، يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، في دورة دولية للتنس بالعاصمة تونس.

وشارك لاعب إسرائيلي، يدعى أرون كوهين، في دورة دولية للتنس منتظمة في تونس منذ الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الرئيس سعيد التقى وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سنية بالشيخ، و"تناول مسائل تتعلّق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي، لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية."

وأضاف أن سعيد دعا إلى "فتح تحقيق (...) لتحديد المسؤوليات، مذكّرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل، تحت أيّ شكل من الأشكال."

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

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ودعا أمين عام الحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، الرئيس سعيد، في وقت سابق الأربعاء، إلى فتح تحقيق في مشاركة اللاعب الإسرائيلي في الدورة الدولية بتونس.

ومخاطبًا الرئيس سعيد، قال الشابي، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "أتوجه إليكم طالبا منكم المبادرة عاجلا بالتعاون مع حكومة تصريف الأعمال والهياكل الرياضية المختصة، بفتح تحقيق بخصوص السماح للاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية المشاركة في ثلاث مباريات، ضمن دورة دولية احتضنتها تونس".

وأضاف الشابي أن هذه المشاركة تأتي "في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية الى أخطر مؤامرة منذ وعد بلفور، عبر ما يسمى بصفقة القرن، التي تقوم في أحد أركانها على التطبيع العربي مع العدو الصهيوني".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الخطوط الرئيسية لخطة يقترحها لمعالجة النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وتتضمن الخطة، التي يرفضها الفلسطينيون، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.