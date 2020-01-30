ريال مدريد يسحق سرقسطة برباعية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق فريق ريال مدريد، انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-0)، خلال مواجهة ريال سرقسطة بدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة فاران، ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما في الدقائق (6، 32، 72، و79).

وبهذا الانتصار يؤمن الميرنجي تأهله إلى الدور ربع النهائي بخطى ثابتة في ظل سعيه لتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات عن خزائنه.