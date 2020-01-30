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قطار ليفربول يدهس وست هام

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

ضم نظيره وست هام إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (35) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (52).

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ17.

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