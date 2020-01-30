إنتر يقصي فيورنتينا ويضرب موعدا مع نابولي بكأس إيطاليا

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صحيفة الخليج الالكترونية
انتزع إنتر ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه فيورنتينا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب جوزيبي مياتزا، في منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.
أحرز أنطونيو كاندريفا ونيكولو باريلا هدفي الإنتر في الدقائق 44 و67، فيما أحرز مارتن كاسيريس هدف فيورنتينا الوحيد بالدقيقة 60.
وتأهل إنتر لنصف نهائي الكأس، ليصطدم بنابولي الذي تأهل على حساب لاتسيو.
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