السيتي لنهائي كأس الرابطة رغم الخسارة من يونايتد

صحيفة الخليج الالكترونية

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، اليوم الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الصربي نيمانيا ماتيتش في الدقيقة 35، لكنه لم يكن كافيًا لعبور اليونايتد للنهائي، بعدما تجاوزه السيتي بفوزه بمجموع المباراتين (3-2).