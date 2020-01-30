شاهد.. مسن يقتحم بمركبته بوابة مستشفى أرامكو بالظهران

صحيفة الخليج الالكترونية

: تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر نجاة مسن بعد ارتطام مركبته بأحد بوابات مستشفى شركة “أرامكو” في الظهران.

وبحسب المقطع المتداول والذي وثقته أحد المواطنات؛ فإن سيارة فضية اللون قامت باختراق زجاج المستشفى الأمامي، بينما يحاول رجال الإنقاذ مساعدة رجل مسن في الخروج منها.

وأوضحت المواطنة موثقة الفيديو أنها كانت لديها موعد بالمستشفى لتفاجئ بالحادثة، وبأن المتسبب فيها رجل مسن، مبدية تعاطفها معه.