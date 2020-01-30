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صحيفة الخليج الالكترونية
: تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر نجاة مسن بعد ارتطام مركبته بأحد بوابات مستشفى شركة “أرامكو” في الظهران.
وبحسب المقطع المتداول والذي وثقته أحد المواطنات؛ فإن سيارة فضية اللون قامت باختراق زجاج المستشفى الأمامي، بينما يحاول رجال الإنقاذ مساعدة رجل مسن في الخروج منها.
وأوضحت المواطنة موثقة الفيديو أنها كانت لديها موعد بالمستشفى لتفاجئ بالحادثة، وبأن المتسبب فيها رجل مسن، مبدية تعاطفها معه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مسن يقتحم بمركبته بوابة مستشفى أرامكو بالظهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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