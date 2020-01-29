انقاذ طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات









اسماء السيد - دبي: أعلنت الإمارات الأربعاء عن انقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط بنمية بعد اندلاع حريق على متنها قبالة سواحل الشارقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بإخماد الحريق.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية قولها إن "الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد عشرين ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة".

وأضاف البيان "عملت فرق الموانئ والبحث والانقاذ في الدولة على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة".

وبحسب البيان فإن الباخرة "لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة".

Advertisements

وكتب المدير التنفيذي للإعلام والاتصالات الاستراتيجية في المجلس الوطني للإعلام الحكومي جابر اللمكي على حسابه على "تويتر" باللغة الإنكليزية "تعمل السلطات الإماراتية على إخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط على بعد 21 ميلا قبالة سواحل الشارقة بعد تلقي رسالة استغاثة" مشيرا إلى أنه تم فتح "تحقيق".

وفي وقت سابق، قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة على موقعه الإلكتروني أنه "تلقى تقارير تفيد باندلاع النار في سفينة" موجودة قبالة سواحل الشارقة.

بينما أكد متحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره في البحرين لوكالة فرانس برس "نحن على دراية بوقوع حادث. ونقوم بمراقبة الوضع".

