دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع واجهة MIUI 11 تكشف عن شاحن بقدرة 66W لهاتف Mi 10 Pro المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 11 من فبراير للإعلان عن هاتفي Mi 10 Pro وMi 10، وفي تلميحات رصدت اليوم في واجهة MIUI 11، كشف عن دعم هاتف Mi 10 Pro لتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

كشف مطوري XDA عن تفاصيل جديدة حول هاتف Mi 10 Pro في واجهة MIUI 11، حيث تقدم شاومي هذا الإصدار قريباً بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، مع 11V و 6A، وهي مواصفات تتوافق مع جاء من تسريبات سابقة خلال شهر نوفمبر.

ويظهر هاتف شاومي Mi 10 Pro في التسريبات بنموذج رقم M2001J1C، كما يأتي نموذج أخر برقم M2001J1E، حيث من المقرر أن يضم إصدار Pro تكوينات أعلى في الذاكرة، كما يظهر نموذج برقم M2001J2C وهو إصدار Mi 10 الرئيسي، حيث من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار شاحن بقدرة 40W.

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كما تكشف التسريبات عن دعم هاتف Mi 10 Pro للشحن اللاسلكي بقدرة 40W، بينما يأتي هاتف Mi 10 بدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

يذكر أن سلسلة هواتف Mi 10 تنطلق قريباً بمعالج Snapdragon 865، مع معدل تحديث 90Hz في الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

المصدر

هذا الموضوع واجهة MIUI 11 تكشف عن شاحن بقدرة 66W لهاتف Mi 10 Pro المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.