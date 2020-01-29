شكرا لقرائتكم خبر عن رياض منصور: عباس يتحدث فى مجلس الأمن الدولى عن خطة السلام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيتحدث فى مجلس الأمن الدولى خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية، وقال منصور إنه يأمل أن يصوت مجلس الأمن خلال وجود عباس على مشروع قرار بشأن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيساعد الفلسطينيين للازدهار بمفردهم واغتنام فرص المستقبل بكرامتهم وضمان دولة ناجحة، مطالبهم أن يواجهوا تحدى التعايش السلمى، موضحًا أن خطته للسلام، ستشمل تبنى قواعد أساسية والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد السياسى ووقف أنشطة خبيثة حركة حماس والجهاد الإسلامى وأعداء السلام وإنهاء التحريض على كراهية اسرائيل.

وقال خلال مؤتمر صحفى، لإعلان خطة السلام، :"بعثت رسالة لمحمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى، بأن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستظل مفتوحة وغير متطورة لـ 4 أعوام ويمكنهم استخدام كافة السبل ودراسة الخطة والتفاوض مع إسرائيل وتحقيق شروط الدولة، ويصبح دولة مستقلة".