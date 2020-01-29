شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة الشارقة تعلن إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط احترقت فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، عن إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط نشب فيها حريق قبالة الشارقة، وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية تعمل على إخماد الحريق إثر تلقيها طلب الاستغاثة من الناقلة، كما أكدت أن السفينة كانت غير محملة بأى شحنات نفطية، وأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربى إمارة الشارقة فى الإمارات، وبحسب "أسوشيتد برس" اشتعلت النيران فى سفينة فى الخليج العربى ليلة اليوم الأربعاء، ما دفع مسؤولى البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير بضرورة "توخى الحذر الشديد".

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وأضاف مركز عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة أن الحريق أصاب سفينة شمال غرب الشارقة الإماراتية. ولم يقدم أى معلومات أخرى حول السفينة، وقال مسؤولون بالجيش الأمريكى بالمثل إنهم علموا بالحريق، لكن ليس لديهم معلومات أخرى.

وذكر الأسطول الأمريكى الخامس إنه يراقب حادث احتراق ناقلة قبالة ساحل الإمارات ونتابع الوضع.