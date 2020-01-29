شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ميليشيا الحوثى تفرض إتاوات مالية على طلاب مدارس الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل ميليشيا الحوثى الانقلابية فرض الإتاوات على اليمنيين، وفى أحدثها فرضت الميليشيات إتاوات مالية جديدة على طلاب مدارس الحديدة، تحت مسمى مجهود حربى لدعم حربها ضد اليمنيين، ونشرت وسائل إعلام محلية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، صورة إعلان من مكتب التربية فى محافظة الحديدة، غرب اليمن يلزم المدارس بفرض ألف ريال كحد أدنى على كل طالب مقابل دعم ما يمسى بالمجهود الحربى.

وفرضت ميليشيا الحوثى الانقلابية، على مدى العام الدراسي، إتاوات مالية متعددة على طلاب المدارس تحت مسميات ومناسبات مختلفة الأمر الذى أثقل من كاهل الطلاب وأولياء الأمور الذين اضطر كثير منهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس وإلحاقهم بسوق العمل تحت ضغوطات الحياة وصعوبة الظروف المعيشية.



كما تفرض الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، إتاوات وجبايات، تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربى وغيرها من مسميات الميليشيا، وطالت غالبية شرائح المجتمع فى مناطق سيطرتها.



وتلجأ الميليشيات الانقلابية بين الحين والآخر، إلى اختلاق مبررات وحجج لسرقة ونهب التجار والمواطنين بالقوة، لتمويل مجهودها الحربي، وبفعل هذه الجبايات المالية الضخمة، أصبحت قيادات فى ميليشيات تمتلك منشآت اقتصادية من شركات تجارية وعقارات، وانتقلت هذه القيادات، خلال سنوات الحرب الخمس الماضية، من الوضع العادى إلى قائمة الأثرياء.