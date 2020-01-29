غانتس: سأطرح "صفقة القرن" لمصادقة الكنيست الأسبوع المقبل

زين خليل/ الخليج 365

قال بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق-أبيض" الإسرائيلي، الأربعاء، إنه سيطرح "صفقة القرن" المزعومة لمصادقة الكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها "غانتس"، خلال مؤتمر لمركز أبحاث الأمن القومي (INSS) التابع لجامعة تل أبيب، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

والإثنين، التقى غانتس في واشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث خطة السلام المزعومة.

واعتبر غانتس، أن "صفقة القرن"، تعكس المبادئ الأساسية لحزبه، متوجها للقيادة الفلسطينية بقوله "قولوا نعم لمرة واحدة"، في إشارة للرفض الفلسطيني المطلق للخطة المزعومة، حسب المصدر ذاته.

وقال إن صفقة القرن حدث تاريخي هو الثاني خلال أسبوع، فيما تمثل الأول في تقديم لائحة اتهام رسمية للمحكمة ضد منافسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وربط غانتس، بين الخطة الأمريكية والموقف القضائي المعقد لـ "المتهم نتنياهو"، معتبراً أن الأخير لا يمكنه تنفيذها نظراً لانشغاله بالاتهامات والشهود وجلسات المحاكمة المرتقبة.

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والثلاثاء، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس.

وجاء القرار بعد أن سحب نتنياهو صباح ذات اليوم، طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الفساد.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية، أن تبدأ المحكمة مداولاتها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

في المقابل، وصف حزب الليكود بقيادة نتنياهو تصريحات غانتس بـ "النكتة"، معتبراً أن غانتس يحاول اللحاق بـ"الإنجازات العظيمة" التي حققها نننياهو بعد ثلاث سنوات من العمل مع الإدارة الأمريكية.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.