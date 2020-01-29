قوات الحكومة الليبية تحيد مركبات تابعة لحفتر جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

تمكنت قوات الحكومية الليبية، الأربعاء، من تحييد مجموعة من المركبات المسلحة التابعة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في حديث لعبد الملك المدني، المتحدث باسم عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، لمراسل الخليج 365.

وقال "المدني"، إن "قوات حكومة الوفاق، تمكنت الأربعاء، من تحييد مركبات مسلحة (لم يذكر عددها) تابعة لقوات حفتر في منطقة الخلاطات، جنوبي طرابلس".

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وأشار إلى أن "الأجزاء الجنوبية من العاصمة الليبية شهدت، مساء الأربعاء، اشتباكات رافقها ارتفاع لأعمدة الدخان الأسود".

وفي وقت سابق أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الثلاثاء، ارتفاع قتلى القصف العشوائي لمليشيات حفتر على العاصمة إلى 4 أطفال.

وتواصل قوات حفتر، بشكل شبه يومي، قصف أهداف مدنية في طرابلس، رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.

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