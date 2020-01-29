الإمارات: إنقاذ طاقم ناقلة نفط مشتعلة قبالة سواحلنا

أبوظبي/ الخليج 365

أنقذت الأجهزة المختصة في الإمارات، الأربعاء، طاقم ناقلة نفط اندلعت فيها النيران، على بعد 21 ميلًا قبالة سواحل الدولة الخليجية.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الجهات المعنية تعمل(حتى الساعة 19 تغ) على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية في عرض الخليج، بعد إرسالها رسالة استغاثة، وفق الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء (وام).

وأضافت أن فرق الموانئ والبحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ البحارة وطاقم الناقلة، وهي لا تحمل أية شحنات نفطية.

وأفادت الهيئة بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.