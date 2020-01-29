بلجيكا.. وقفة أمام السفارة الأمريكية تنديدا بـ"صفقة القرن" المزعومة

بروكسل/ الخليج 365

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، تظاهرة منددة بخطة السلام للشرق الأوسط المزعومة (صفقة القرن) التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء.

وتجمع نحو 100 شخص أمام مبنى السفارة الأمريكية في بروكسل، بدعوة من منظمات المجتمع المدني.

ورفع المحتجون أعلام فلسطينية، ورددوا هتافات من قبيل "عاشت فلسطين"، منتقدين خطة ترامب.

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ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



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