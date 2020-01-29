لجنة برلمانية عراقية: "صفقة القرن" قد تشعل صراعات لا يحمد عقباها

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

حذرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، من أن الخطة المزعومة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية قضية الشرق الأوسط الابرز، المعروفة بـ"صفقة القرن"، قد تشعل صراعات "لا يحمد عقباها" في المنطقة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تدين "الإعلان عن ما يسمى بـ'صفقة القرن' والذي نعده انتهاكاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني في العيش على ارضه بسلام وأمان".

وأضاف البيان، "سبق للجنة العلاقات الخارجية أن عبرت عن رفضها لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في انتهاك قوانين المجتمع الدولي، والاعتراف من طرف واحد بسيادة إسرائيل على الأرضي المحتلة في الجولان والقدس".

ودعت اللجنة، المجتمع الدولي، إلى "التعبير عن رفضه واستنكاره لهذا الإعلان والذي قد يُنبئ بمزيد من التعقيد ونشوب صراعات في المنطقة لا يحمد عقباها".

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ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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