شاهد.. حريق هائل على متن ناقلة نفط قبالة ساحل الشارقة

صحيفة الخليج الالكترونية تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق على متن سفينة قبالة ساحل الإمارات.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربى إمارة الشارقة فى الإمارات، وبحسب “أسوشيتد برس” اشتعلت النيران فى سفينة فى الخليج العربى ليلة اليوم الأربعاء، ما دفع مسؤولى البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير بضرورة “توخى الحذر الشديد”.

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